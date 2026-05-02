Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ έχει συγκλονίσει την Εύβοια, με την εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι να παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητη και γεμάτη σκοτεινά κενά. Η αγωνία της οικογένειάς του μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς κάποιο απτό αποτέλεσμα που να ρίχνει φως στο τι πραγματικά συνέβη.

Ο 62χρονος πολύτεκνος πατέρας χάθηκε από προσώπου γης το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω του ένα πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων. Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία και μαρτυρίες που εντείνουν το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του.

Η τελευταία φορά που εθεάθη ο Σπύρος Ρέτσας ήταν όταν έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πάρει μαζί του βασικά προσωπικά αντικείμενα. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου του βρέθηκαν στο γραφείο, ενώ το κινητό του παρέμεινε στο σπίτι φορτίζοντας, κάτι που δημιουργεί έντονους προβληματισμούς για τις προθέσεις του εκείνο το πρωινό. Δεν είχε μαζί του πορτοφόλι ή έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο.

Ο επιχειρηματίας, πατέρας τεσσάρων παιδιών ηλικίας 15 έως 22 ετών, είχε στο παρελθόν έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, με παρουσία στον χώρο των σούπερ μάρκετ και των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Παρότι τον τελευταίο καιρό δεν εργαζόταν ενεργά, δεν φέρεται να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Η διαδρομή που ακολούθησε την ημέρα της εξαφάνισης έχει καταγραφεί με λεπτομέρειες από την εκπομπή. Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, ο 62χρονος επιβιβάστηκε στο όχημα στην πλατεία του Αλιβερίου και ζήτησε να μεταφερθεί σε απομονωμένη παραλιακή περιοχή γνωστή ως «Πεθαμένος». Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής φαινόταν ήρεμος και δεν έδινε την εντύπωση ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.

Η οδηγός τον άφησε στο σημείο που της υπέδειξε και τον είδε να απομακρύνεται μόνος προς την παραλία, χωρίς να κοιτάξει πίσω. Η ίδια δήλωσε πως θεώρησε ότι ίσως είχε προγραμματισμένη συνάντηση ή μετακίνηση με άλλο μέσο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Η σύζυγός του περιέγραψε ότι εκείνο το πρωινό τίποτα δεν έδειχνε ότι θα ακολουθούσε η εξαφάνιση. Ο Σπύρος Ρέτσας είχε δείξει ιδιαίτερη τρυφερότητα στα παιδιά του πριν φύγει, ενώ έδωσε και περισσότερα χρήματα από το συνηθισμένο στην κόρη του, κινήσεις που σήμερα επανεξετάζονται υπό διαφορετικό πρίσμα.

Καθοριστική θεωρείται και η πληροφορία για δεύτερο ταξί που φέρεται να εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή αργότερα την ίδια ημέρα. Η παρουσία του δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος το χρησιμοποίησε ή για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, εθελοντών, drones και ειδικών ομάδων διάσωσης, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του αγνοούμενου. Ούτε στις παράκτιες περιοχές ούτε στα νερά κοντά στα ιχθυοτροφεία βρέθηκε κάτι που να οδηγεί σε συμπέρασμα.

Οι κάτοικοι της περιοχής τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο και οικογενειάρχη άνθρωπο που δεν θα εξαφανιζόταν χωρίς σοβαρό λόγο, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι πίσω από την υπόθεση ίσως κρύβεται κάτι πιο σύνθετο από μια απλή εξαφάνιση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συμβάλει σε νέα οργανωμένη έρευνα, με στόχο να δοθούν επιτέλους απαντήσεις σε ένα από τα πιο αινιγματικά περιστατικά των τελευταίων μηνών στην Εύβοια.

