Συναγερμός έχει σημάνει στη νότια Εύβοια, όπου εντοπίστηκε πριν από λίγο σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στην ακτογραμμή από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να ξεκινήσουν τις πρώτες έρευνες.

Αναμένεται η μεταφορά της σορού για ιατροδικαστική εξέταση, που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

(Με πληροφορίες από evima.gr)