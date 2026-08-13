Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ, χαρακτηρίζοντας τη γαμήλια βραδιά τους ως «την καλύτερη νύχτα της ζωής μου».

Ο Κέλσι και η Σουίφτ παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου, σε μια λαμπερή αλλά ιδιαίτερα ιδιωτική τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία πλήθους διάσημων καλεσμένων. Το ζευγάρι έχει κρατήσει μέχρι σήμερα τις περισσότερες λεπτομέρειες του γάμου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες φωτογραφίες από την τελετή.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του προπονητικού καμπ των Kansas City Chiefs στο Μιζούρι, ο άσος του NFL αποκάλυψε ορισμένες σκέψεις του για τη μεγάλη βραδιά. «Ήταν κάπως απίστευτο να μπορώ να ζήσω το παιδικό μου όνειρο, να βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, στη Μέκκα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, και να μπορώ να παντρευτώ εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κέλσι χαρακτήρισε τον γάμο του με τη διάσημη τραγουδίστρια «την καλύτερη νύχτα της ζωής μου», ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και περιγράφοντας τη βραδιά ως «μια τρελή νύχτα». Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια των ΗΠΑ και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μυστική. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους βρίσκονταν αρκετά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Χιου Γκραντ και Τζέισον Σουντέικις, ο τραγουδιστής Μπένσον Μπουν και το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ.

Ο γάμος τελέστηκε από τον κωμικό ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ, ενώ ο Κέλσι μέχρι σήμερα δεν είχε μιλήσει δημοσίως για την τελετή. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο σταρ των Kansas City Chiefs αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σχέση του με το Madison Square Garden. Εξήγησε ότι πέρυσι ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα των New York Knicks, καθώς η ομάδα πραγματοποιούσε μια εξαιρετική πορεία στα playoffs, όμως άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του το επέτρεψαν. Οι Knicks, τελικά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες.

«Η σύζυγός μου πήγε όταν εγώ ήμουν υποχρεωμένος να βρίσκομαι σε ένα mini camp, οπότε δεν είχα τότε την ευκαιρία να πάω», είπε ο Κέλσι, αναφερόμενος δημόσια για πρώτη φορά στη Σουίφτ ως «σύζυγό μου». Στη συνέχεια, ο Κέλσι ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Madison Square Garden για την ευκαιρία που τους έδωσαν να πραγματοποιήσουν εκεί τον γάμο τους, γνωρίζοντας, όπως είπε, ότι το ζευγάρι επιθυμούσε μια ιδιωτική εκδήλωση. «Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τους ιδιοκτήτες του MSG που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία, γνωρίζοντας ότι θέλαμε μια ιδιωτική εκδήλωση και όλα τα σχετικά. Ήταν τέλειο», ανέφερε.

Με χιούμορ, ο Κέλσι σχολίασε και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το κλιματιστικό είχε πάρει φωτιά» μέσα στον χώρο, σε μια προφανή αναφορά στον καύσωνα που έπληττε τη χώρα εκείνες τις ημέρες.

REUTERS

Ο γάμος του ζευγαριού είχε καλυφθεί από πέπλο μυστηρίου, παρά το γεγονός ότι η εκδήλωση προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές και άλλες επιπτώσεις σε τμήμα της Νέας Υόρκης, της πολυπληθέστερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Advertisement

Μάλιστα, μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο Κέλσι και η Σουίφτ είχαν ήδη παντρευτεί τις προηγούμενες ημέρες ή αν η συγκεκριμένη εκδήλωση στο Madison Square Garden ήταν απλώς ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν την ένωσή τους.

Η αβεβαιότητα διαλύθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν μια μακρά λίστα διάσημων προσκεκλημένων άρχισε να καταφθάνει στον χώρο φορώντας επίσημες τουαλέτες και κοστούμια. Στη συνέχεια, μεγάλες οθόνες που είχαν τοποθετηθεί στο στάδιο ανακοίνωσαν δημόσια ότι το διάσημο ζευγάρι είχε πλέον παντρευτεί επίσημα.

Ο Κέλσι χαρακτήρισε συνολικά την περίοδο της εκτός αγωνιστικής δράσης ως «ένα διασκεδαστικό offseason», όμως πλέον δήλωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στις προπονήσεις και στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του τις ημέρες χαλάρωσης και των εορτασμών.

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC