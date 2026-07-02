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Οι εορτασμοί αναμένεται να ξεκινήσουν με ένα δείπνο για εκατό καλεσμένους, ενώ η κύρια γαμήλια τελετή προγραμματίζεται για την Παρασκευή.

Περισσότεροι από χίλιοι προσκεκλημένοι αναμένεται να παραστούν στην εκδήλωση, έχοντας υπογράψει συμφωνητικά εχεμύθειας και παραδίδοντας τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δημοσιεύματα αναφέρουν την παρουσία διάσημων καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν τραγούδια κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που θα ακολουθήσει την τελετή.

Παρά την έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης, η έντονη κινητικότητα και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από τον χώρο επιβεβαιώνουν την προετοιμασία της εκδήλωσης.

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Πρόκειται για «το χειρότερα φυλαγμένο μυστικό της σόουμπιζ», σχολιάζει με ικανοποίηση ο αμερικανικός Τύπος την ώρα που αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες: οι εκδηλώσεις για τον λαμπερό γάμο της ποπσταρ Τέιλορ Σουίφτ, τον “βασιλικό γάμο της Αμερικής“, όπως έχει χαρακτηριστεί, αναμένεται να ξεκινήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη.

Οι φήμες μιας γαμήλιας τελετής της διάσημης τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, όπου εκείνη έχει τραγουδήσει πολλές φορές, κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες.

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Taylor Swift and Travis Kelce are expected to celebrate their wedding this holiday weekend in New York City, with a rehearsal dinner Thursday and a ceremony and reception Friday at Madison Square Garden, according to two law enforcement sources familiar with the security plans.… pic.twitter.com/4CX7X85yHl — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) June 30, 2026

Επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί και η εκπρόσωπος Τύπου της ενδιαφερόμενης δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου για το θέμα. Όμως, οι πυρετώδεις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν απόψε, στις 18.00 τοπική ώρα με ένα δείπνο όπου έχουν προσκληθεί περίπου 100 άνθρωποι. Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίτ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς και άλλοι).

Οι καλεσμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αναμένονται από τις 15.30 τοπική ώρα για ένα κοκτέιλ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση έως αργά τη νύχτα

NYPD was seen securing MSG for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding pic.twitter.com/672Ha1Mkvl — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου θα τραγουδήσουν. Γίνεται λόγος και για εμφανίσεις των Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ. Από τις αρχές της εβδομάδας, στο Madison Square Garden, διάσημη αίθουσα πολιτιστικών και αθλητικών θεαμάτων, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για μια ιδιωτική εκδήλωση.

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Έξω από τον χώρο σήμερα το πρωί, δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι παρακολουθούσαν, αψηφώντας την αποπνικτική ζέστη, την «παρέλαση» των περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων που ήταν φορτωμένα με κουτιά και προσεκτικά τυλιγμένα αντικείμενα διακόσμησης.

Taylor Swift & Travis Kelce's wedding celebration timeline revealed as preps kick into high gear at Madison Square Garden. 👰‍♀️🤵‍♂️ pic.twitter.com/1vvDjOkqdW — ExtraTV (@extratv) July 1, 2026

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading "Garden Party 1 (scenic)" and spray-painted "GP" fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L Advertisement June 30, 2026

Taylor Swift wedding sees overnight food deliveries at Madison Square Garden 👀



Credit: https://t.co/BQY4g1NRP9 pic.twitter.com/x0t6G76mTT — TMZ (@TMZ) July 2, 2026

Την ίδια ώρα, οι New York Times κάνουν λόγο για μια ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, από σήμερα, και για το κλείσιμο ορισμένων γειτονικών δρόμων. Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η αστυνομία δεν το επιβεβαίωσε, ωστόσο, η διευθύντρια μιας πιτσαρίας που βρίσκεται πολύ κοντά στον χώρο ανέφερε πως ενημερώθηκε από τις αρχές.

Από την πλευρά της, ο επικεφαλής της δημόσιας επιχείρησης Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης (MTA), Τζάνο Λίμπερ, είπε πως δεν έχει «καμία πληροφορία εκ των έσω», προτού καλέσει τους «διάσημους» να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να πάνε στον γάμο, εφόσον αυτός γίνει.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ