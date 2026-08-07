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Η αγορά ενός σπιτιού, μια γονική παροχή ή η αποδοχή μιας κληρονομιάς δεν ολοκληρώνεται όταν πέσουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο. Για την Εφορία υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο βήμα, το οποίο αρκετοί ιδιοκτήτες ξεχνούν ή υποτιμούν: η σωστή αποτύπωση της μεταβολής στο Ε9.

Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες φορολογούμενοι να διαπιστώνουν εκ των υστέρων ότι ο ΕΝΦΙΑ τους υπολογίστηκε λανθασμένα ή ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που, ανάλογα με την παράβαση, μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

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Οι πιο συχνές παγίδες

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε τέσσερα σημεία:

λανθασμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας,

λάθος στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία),

ανακριβή στοιχεία για την επιφάνεια ή τα χαρακτηριστικά του ακινήτου,

εσφαλμένη ημερομηνία απόκτησης ή μεταβίβασης.

Ακόμη και μία τέτοια ανακρίβεια μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για αρκετά χρόνια ή να δημιουργήσει προβλήματα όταν ο ιδιοκτήτης θελήσει να πουλήσει, να μεταβιβάσει ή να αξιοποιήσει το ακίνητό του.

Η αυτόματη ενημέρωση δεν λύνει τα πάντα

Η ψηφιοποίηση των μεταβιβάσεων μέσω του myPROPERTY έχει περιορίσει σημαντικά τα λάθη, καθώς πολλές μεταβολές ενημερώνουν αυτόματα το Περιουσιολόγιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να θεωρούν τη διαδικασία λήξασα.

Οι φοροτεχνικοί συνιστούν, αμέσως μετά από κάθε μεταβίβαση, να γίνεται έλεγχος της εικόνας του ακινήτου στο Ε9, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία έχουν περαστεί σωστά.

Οι συνέπειες

Η παράλειψη ή η καθυστερημένη διόρθωση μπορεί να αποδειχθεί ακριβή. Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις, να πληρώσει πρόσθετο ΕΝΦΙΑ ή να καθυστερήσει μια νέα μεταβίβαση επειδή τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του δεν συμφωνούν με τα πραγματικά δεδομένα.