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Άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, στο 23,3%, καταγράφει η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επίσημα την ΕΛΑΣ και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,2% και το κόμμα της Καρυστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%.

Σημαντικές απώλειες, σχεδόν δύο μονάδες, καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσα σε έναν μήνα υποχωρεί από το 12,2% στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα εμφανίζουν το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφει μετακινήσεις προς την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Παράλληλα, σημαντική πτώση παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, από το 5,7% στο 3,6%.

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Τα μόνα κόμματα που φαίνεται να μην επηρεάζονται από την είσοδο των νέων πολιτικών φορέων είναι το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, τα οποία καταγράφουν άνοδο και πλησιάζουν το όριο του 3%.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί με ακόμα μικρότερα ποσοστά. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο «Κανένας» είναι στο 32%.

Στο 25% μετρήθηκαν οι θετικές πρώτες εντυπώσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ήταν στο 22% για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Πάντως, το 25% δηλώνει ότι βλέπει την ΕΛΑΣ ως εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση, ενώ για την Ελπίδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 10%, καθώς το 52% κάνει λόγο για κόμμα διαμαρτυρίας.

Το κόμμα Τσίπρα έχει κατά σειράν τις μεγαλύτερες εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ (έξι στους δέκα ψηφοφόρους του στέφονται προς το νέο κόμμα), το ΚΚΕ (9%), την Πλεύση Ελευθερίας (7%) και το ΠΑΣΟΚ (6%). Αντίστοιχα, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους που δήλωναν «άλλο κόμμα» ή Νίκη, ενώ έχει σημαντικές εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ (7%) , αλλά και από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ (6%).