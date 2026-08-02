Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την Αμοργό επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός, όπως και αρκετοί ακόμη εκπρόσωποι της εγχώριας showbiz, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή του απόδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια γεύση από τις ημέρες ξεκούρασης που περνά στο κυκλαδίτικο νησί.

Advertisement

Advertisement

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στράτος Τζώρτζογλου φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα, ενώ στο φόντο διακρίνονται η θάλασσα και το χαρακτηριστικό τοπίο της Αμοργού.

Ο ηθοποιός ανάρτησε δύο εικόνες από την παραμονή του στο νησί, αποτυπώνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό και την ήρεμη ατμόσφαιρα των διακοπών του.