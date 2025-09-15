Σεισμός 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί μεταξύ Άνυδρο και Αμοργού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 14χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και είχε εστιακό βάθος 10,8χλμ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ πως ο σεισμός «δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι αυτό που ουσιαστικά είχαμε προδιαγράψει μετά την μεγάλη κρίση τον Φεβρουάριο, ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς 4,5 μέχρι και 5 ενδεχομένως Ρίχτερ χωρίς αυτό να αποτελεί απειλή για την Σαντορίνη και τα γύρω νησιά».

