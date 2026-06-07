Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πριν από 43 χρόνια, ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν αγωνίστηκε στο κλειστό του Σπόρτιγκ στα Πατήσια, φορώντας τη φανέλα του Νορθ Καρολάινα, σε μια ιστορική αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική Ελλάδας.

Η ομάδα του Νορθ Καρολάινα επικράτησε με 79-71, σε έναν αγώνα που έχει μείνει αξέχαστος στους φίλους του μπάσκετ. Με αφορμή την επέτειο, ο Σπόρτιγκ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το αρχείο του Νίκου Γκάλη, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από εκείνη τη βραδιά.

Advertisement

Advertisement

Οι περίπου 2.000 θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον μετέπειτα κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών να προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις, όπως ένα θεαματικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό. Παράλληλα, το κοινό είδε και μια σπάνια στιγμή, όταν ο Φιλίππου σταμάτησε με τάπα προσπάθεια του Τζόρνταν για σουτ από τα έξι μέτρα.

Η ανάρτηση του Σπόρτινγκ στο Instagram

«Όταν ο ΜΑΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ ήρθε στα Πατήσια. Ήταν 21 Οκτωβρίου του 1983, όταν η Εθνική υποδέχθηκε το Νορθ Καρολάινα στο κλειστό του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ. 43 χρόνια πριν, ο Θεός του Μπάσκετμπολ, ο κατά πολλούς κορυφαίος στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έφυγε νικητής (79-71) από την Ηλία Ζερβού.