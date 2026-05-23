Γυναίκα στη Ρωσία βίωσε στιγμές τρόμου όταν power bank που βρισκόταν μέσα στην τσάντα της εξερράγη ξαφνικά ενώ είχε μπει σε ασανσέρ πολυκατοικίας, προκαλώντας φωτιά και πυκνούς καπνούς στον στενό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σουργκούτ και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του κτιρίου. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να εισέρχεται στο ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

😱 A woman found herself trapped in a burning elevator after her power bank suddenly caught fire inside a residential building



The elevator quickly filled with smoke, but she managed to escape on her own. pic.twitter.com/8iSOQmWTp4 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το power bank πήρε φωτιά, με τη γυναίκα να πετά έντρομη την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί απεγνωσμένα να ανοίξει τις πόρτες του ανελκυστήρα.

Ο ανελκυστήρας γέμισε γρήγορα με καπνό, ενώ η γυναίκα φαίνεται να πατά επανειλημμένα τα κουμπιά και να προσπαθεί να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.

Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν και κατάφερε να βγει εγκαίρως χωρίς να τραυματιστεί ή να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια των φορητών φορτιστών και των μπαταριών λιθίου, καθώς αντίστοιχα περιστατικά υπερθέρμανσης και ανάφλεξης έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες χώρες.