Τέλος στις απειλές Τραμπ για εισβολή στην Κούβα στο πρότυπο της Βενεζουέλας, βάζει η Ρωσία η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι σε μια τέτοια απόπειρα της Ουάσιγκτον, θα παράσχει στρατιωτική στήριξη στην Αβάνα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε ότι η Μόσχα θα προστατεύσει την Κούβα από τις προσπάθειες Τραμπ να εκφοβίσει και να σφίξει τη «θηλιά των κυρώσεων» γύρω από το νησί, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα διατηρεί επαφή με την Αβάνα για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν χθες για φόνο τον Ραούλ Κάστρο πρώην πρόεδρο της Κούβας και αδερφού του ιστορικού ηγέτη της χώρας Φιντέλ Κάστρο που ηγήθηκε την επανάσταση το 1959., σε μια ακόμη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να δημιουργήσει τις προυποθέσεις ώστε να επέμβει στο νησί.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την πιο ενεργή στήριξη στον αδελφό κουβανικό λαό στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με την Κούβα και καταδικάζουμε κατηγορηματικά οποιεσδήποτε απόπειρες χονδροειδούς ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, εκφοβισμού και χρήσης παράνομων μονομερών περιοριστικών μέτρων, απειλών και εκβιασμού».

Η Ζαχάροβα δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για την υποστήριξη που θα παράσχει η Ρωσία, όμως δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν «τη μισαλλοδοξία τους προς οποιαδήποτε μορφή διαφωνίας και μια κυνική εφαρμογή του αναβιώσαντος Δόγματος Μονρόε».

Η Ζαχάροβα απέρριψε επίσης πληροφορία του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ότι η Κούβα έχει παραλάβει από τη Ρωσία και το Ιράν περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθεί ενδεχομένως σε αμερικανικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας το σχετικό άρθρο κατασκευασμένη βολή σ’ ένα πόλεμο πληροφοριών.