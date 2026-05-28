Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης έφερε στο φως την παράνομη απόρριψη λυμάτων σε δασικές εκτάσεις και ρεματιές του δήμου Θέρμης. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 57, 57 και 31 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διαχείρισης αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η παράνομη δράση εκτεινόταν σε βάθος τετραετίας. Ένας από τους 57χρονους φέρεται να εκτελούσε εντολές του δεύτερου 57χρονου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων, μεταφέροντας με φορτηγό και απορρίπτοντας ανεξέλεγκτα τη λυματολάσπη στις επίμαχες δασικές περιοχές της Θέρμης.

Advertisement

Advertisement

Οι φορτώσεις φαίνεται πως πραγματοποιούνταν βραδινές ώρες, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις Αρχές, ενώ οι απορρίψεις γίνονταν τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, ο 31 ετών άντρας φέρεται να λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας αν υπήρχε αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα σημείο όπου είχε απορριφθεί φορτίο με κομμάτια αμιαντολαμαρίνας.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα ακόμη σημείο στο οποίο ο οδηγός του φορτηγού απέρριψε ανεξέλεγκτα φορτίο με κομμάτια αμιαντολαμαρίνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανά διαστήματα, ο 57χρονος οδηγός μετέφερε μικρό μέρος της λυματολάσπης σε εταιρεία βιολιπασμάτων, προκειμένου να εφοδιάζονται με νομιμοποιητικά έγγραφα και παραστατικά μεταφοράς και παράδοσης ώστε σε τυχόν έλεγχο της εταιρείας να φαίνεται ότι γίνεται νόμιμη διαχείριση της λυματολάσπης.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών από την κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση πραγματοποίηση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων είναι ο προσπορισμός μεγάλου οικονομικού οφέλους από την μη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων, προκαλώντας ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο εκτεταμένη και ευρεία ρύπανση, υποβάθμιση και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή φωτογραφιών: thestival.gr