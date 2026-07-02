Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν σχεδόν σταθερές τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια για τον Ιούλιο, απορροφώντας το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, παρουσιάζοντας ελάχιστη μεταβολή σε σύγκριση με τα 17,2 λεπτά του προηγούμενου μήνα.

Παρά τη σταθερότητα στις τιμές, οι συνολικοί λογαριασμοί ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη χρήση κλιματιστικών κατά τους θερινούς μήνες.

Οι ειδικοί προτρέπουν τους καταναλωτές να εξετάζουν προσεκτικά το σύνολο των όρων των συμβολαίων τους, συμπεριλαμβανομένων των παγίων και των εκπτώσεων συνέπειας.

Η εξέλιξη των τιμολογίων τους επόμενους μήνες παραμένει εξαρτημένη από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

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«Ανάσα» για τα ελληνικά νοικοκυριά φέρνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούλιο, καθώς τα περισσότερα «πράσινα» τιμολόγια παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο, παρά τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μέση χρέωση των ειδικών τιμολογίων διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι περίπου 17,2 λεπτών τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες απορρόφησαν σε σημαντικό βαθμό τις αυξήσεις του κόστους, αποφεύγοντας να τις μεταφέρουν άμεσα στους καταναλωτές.

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Οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν σταθερές τις τιμές

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από μικρές μόνο διαφοροποιήσεις. Οι περισσότεροι μεγάλοι πάροχοι διατήρησαν τις χρεώσεις τους σε επίπεδα από 13,8 έως 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ οι υψηλότερες τιμές στην αγορά φτάνουν περίπου τα 22,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με τον προμηθευτή και το πρόγραμμα.

Η περιορισμένη μεταβολή θεωρείται θετική εξέλιξη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εξελίξεις και από την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες.

Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η κατανάλωση

Αν και η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, οι λογαριασμοί δεν αποκλείεται να… αυξηθούν! Ο λόγος είναι ότι ο Ιούλιος αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους μήνες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα κλιματιστικά λειτουργούν πολλές ώρες καθημερινά. Έτσι, ακόμη και με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα, η συνολική χρέωση μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη λόγω της αυξημένης κατανάλωσης.

Τι να προσέξετε!

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στην τιμή της κιλοβατώρας, αλλά να εξετάζουν συνολικά το συμβόλαιό τους. Πέρα από τη βασική χρέωση, σημαντικό ρόλο παίζουν τα πάγια, οι εκπτώσεις συνέπειας, οι όροι του προγράμματος και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, δύο προγράμματα με παρόμοια τιμή κιλοβατώρας μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό τελικό λογαριασμό.

Τι αναμένεται τους επόμενους μήνες

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των θερμοκρασιών και στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, επισημαίνουν στελέχη εταιρειών ρεύματος στη HuffPost, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για ηλεκτρισμό, ασκώντας πιέσεις στις τιμές παραγωγής και επηρεάζοντας τα τιμολόγια των επόμενων μηνών. Προς το παρόν, πάντως, ο Ιούλιος ξεκινά χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους περισσότερους καταναλωτές, διατηρώντας το κόστος του ρεύματος κοντά στα επίπεδα του Ιουνίου.