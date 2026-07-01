Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ελληνικό σύστημα IRIS εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Στην πρώτη φάση της συνεργασίας συμμετέχουν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ανδόρρα, με την υποστήριξη της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Viva.com.

Η νέα υπηρεσία απλοποιεί τις συναλλαγές καταργώντας την ανάγκη χρήσης IBAN και διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της μεταφοράς χρημάτων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το δίκτυο στοχεύει στην κάλυψη δεκαοκτώ ευρωπαϊκών χωρών έως το 2026, δημιουργώντας μια ενιαία αγορά πληρωμών που θα μειώσει την εξάρτηση από διεθνή δίκτυα καρτών.

Από το 2027 προβλέπεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας στις πληρωμές προς επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού.

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Ένα από τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιεί το ελληνικό σύστημα IRIS Payments, καθώς από σήμερα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ελλάδα εντάσσεται ενεργά στο δίκτυο EuroPA (European Payments Alliance), επιτρέποντας για πρώτη φορά στους χρήστες του IRIS να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς την ανάγκη καταχώρισης IBAN.



Η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, όπου η αποστολή χρημάτων από χώρα σε χώρα θα γίνεται τόσο εύκολα όσο μια μεταφορά μεταξύ δύο λογαριασμών στην Ελλάδα.

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Οι πρώτες χώρες που συνδέονται



Στην πρώτη φάση της διασύνδεσης, οι χρήστες του ελληνικού IRIS μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες μεταφορές χρημάτων προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών στην:

Ισπανία

Πορτογαλία

Ιταλία

Ανδόρρα

Η υπηρεσία ενεργοποιείται αρχικά μέσω της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Viva.com, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η σημαντικότερη διαφορά για τον χρήστη είναι η απλότητα.

Μέχρι σήμερα, μια διασυνοριακή μεταφορά απαιτούσε την εισαγωγή του IBAN του παραλήπτη και, σε αρκετές περιπτώσεις, διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με τη χώρα ή την τράπεζα.

Πλέον, η διαδικασία γίνεται όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, επιλογή του παραλήπτη μέσω κινητού τηλεφώνου, επιβεβαίωση της συναλλαγής μέσα από το mobile banking, ολοκλήρωση της μεταφοράς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά, η εμπειρία χρήσης παραμένει ίδια, αλλά το δίκτυο επεκτείνεται πλέον πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

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Από 57 εκατομμύρια σε 176 εκατομμύρια πολίτες

Η πρώτη φάση του EuroPA ενώνει περίπου 57,3 εκατομμύρια πολίτες σε πέντε χώρες.

Ωστόσο, το σχέδιο προβλέπει ταχεία επέκταση.

Μέχρι το τέλος του 2026, το δίκτυο αναμένεται να καλύπτει 18 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 176 εκατομμύρια πολίτες, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

Τι πρέπει να ισχύει για τον παραλήπτη

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Για να μπορεί κάποιος να λάβει χρήματα μέσω της νέας διασυνοριακής υπηρεσίας, δεν αρκεί να διαθέτει απλώς τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα του. Ο παραλήπτης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη εθνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών που συμμετέχει στο δίκτυο EuroPA, να έχει συνδέσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με τον τραπεζικό του λογαριασμό και η τράπεζά του να έχει ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Με άλλα λόγια, η αποστολή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο μεταξύ χρηστών που συμμετέχουν στο κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών. Αν ο παραλήπτης δεν έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία ή η τράπεζά του δεν συμμετέχει ακόμη στο EuroPA, η μεταφορά μέσω κινητού τηλεφώνου δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι να ενταχθεί στο σύστημα.



Το επόμενο μεγάλο βήμα

Η υπηρεσία αφορά σήμερα αποκλειστικά μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων (Person-to-Person). Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν σταματά εκεί. Από το 2027 προβλέπεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και στις πληρωμές προς επιχειρήσεις, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε φυσικά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας καταναλωτής θα μπορεί να πληρώνει με το ελληνικό IRIS σε κατάστημα της Ισπανίας ή της Ιταλίας, όπως ακριβώς πραγματοποιεί σήμερα μια πληρωμή μέσα στην Ελλάδα.

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Στρατηγική σημασία για την Ευρώπη

Η διασύνδεση του IRIS δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική αναβάθμιση. Αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία ενός αυτόνομου και ενιαίου οικοσυστήματος πληρωμών, το οποίο θα μειώσει την εξάρτηση από διεθνή δίκτυα καρτών και θα ενισχύσει τις άμεσες ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.

Για την Ελλάδα, η ένταξη στο EuroPA σηματοδοτεί και μια θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών, καθώς το ελληνικό IRIS εξελίσσεται πλέον από μια επιτυχημένη εγχώρια υπηρεσία σε μέρος μιας πανευρωπαϊκής υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια Ευρωπαίοι στέλνουν και λαμβάνουν χρήματα.

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