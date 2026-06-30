Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κρατική επιδότηση των δεκαπέντε λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης καταργείται οριστικά από την πρώτη Ιουλίου.

Η κυβέρνηση αποφάσισε τον τερματισμό του μέτρου λόγω της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η κατάργηση της έκπτωσης αυξάνει άμεσα το κόστος για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τον αγροτικό τομέα.

Οι μελλοντικές τιμές των προϊόντων στην αγορά θα εξαρτηθούν πλέον αποκλειστικά από τη διακύμανση των διεθνών τιμών καυσίμων.

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Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία κατά την οποία οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν diesel με την κρατική επιδότηση στην αντλία. Από αύριο, 1η Ιουλίου, το μέτρο παύει να ισχύει και η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα διαμορφώνεται χωρίς την έκπτωση των 15 λεπτών ανά λίτρο που κάλυπτε το Δημόσιο.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει το μέτρο, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η εξομάλυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή επιτρέπουν την απόσυρση της έκτακτης παρέμβασης. Η επιδότηση είχε θεσπιστεί ως μέτρο στήριξης απέναντι στις έντονες αυξήσεις των καυσίμων και είχε συμβάλει στον περιορισμό του κόστους μετακίνησης αλλά και των μεταφορών.

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Τι αλλάζει από αύριο

Από την Τετάρτη, κάθε λίτρο diesel θα επιβαρύνεται κατά περίπου 15 λεπτά, εφόσον δεν υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή στις τιμές διυλιστηρίου.

Η κατάργηση της επιδότησης επηρεάζει κυρίως τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα: μεταφορικές επιχειρήσεις, φορτηγά, εταιρείες διανομών, επαγγελματικά βαν αλλά και μεγάλο μέρος των αγροτικών μηχανημάτων.

Γι’ αυτό και η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη, καθώς το κόστος του diesel αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων.

Οι διεθνείς τιμές θα καθορίσουν την αγορά

Το τέλος της επιδότησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα ακολουθήσουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινηθούν εκ νέου ανοδικά, το αυξημένο κόστος μεταφοράς ενδέχεται να περάσει σταδιακά στην αγορά, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα καταναλωτικά αγαθά.

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Αντίθετα, εφόσον οι διεθνείς αγορές διατηρήσουν την πτωτική τους πορεία, μέρος της επιβάρυνσης μπορεί να απορροφηθεί από τις ίδιες τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

Γιατί σταματά η επιδότηση

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το μέτρο είχε εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την έκτακτη άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Με την αποκλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τη διατήρησή του.

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