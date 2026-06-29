Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταγράφει βελτίωση στις παραδόσεις καυσίμων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αποδίδοντας την εξέλιξη στους εντατικούς ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων στην Αττική μειώθηκε σημαντικά, καθώς οι παρεμβάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών οδήγησαν σε αύξηση των ανεφοδιασμών εντός των νόμιμων ορίων.

Στη Θεσσαλονίκη η πρόοδος κρίνεται περιορισμένη, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στο μέγιστο ύψος των αποκλίσεων στις ποσότητες καυσίμων που διατέθηκαν στους καταναλωτές.

Παρά τη συνολική βελτίωση, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών επισημαίνει ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας παραμένει, καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση και επέκταση των ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εικόνα στην αγορά καυσίμων παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους οδηγούς, οι ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων. Η νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), καταγράφει αισθητή μείωση της παραβατικότητας στην Αττική το 2026, αποδίδοντας την εξέλιξη στους εντατικότερους ελέγχους των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει ότι οι αποκλίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση και ενίσχυση της εποπτείας.

Η έρευνα βασίστηκε σε μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια καυσίμων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Συνολικά εξετάστηκαν 200 ανεφοδιασμοί με αμόλυβδη βενζίνη 95RON, εκ των οποίων οι 130 πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και οι 70 στη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Advertisement

Σημαντική πρόοδος στην Αττική

Τα αποτελέσματα δείχνουν αισθητή βελτίωση στην Αττική σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2025. Το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1%, από 33,1% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι ανεφοδιασμοί που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ή ανεκτών ορίων αυξήθηκαν στο 76,9%, έναντι 66,9% το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, περιορίστηκε και το μέγεθος των αποκλίσεων, καθώς η μέγιστη απόκλιση από την αναμενόμενη ποσότητα μειώθηκε στο 14,99%, από 18,2% το 2025. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών έχουν αρχίσει να αποδίδουν απτά αποτελέσματα.

Μικρότερη βελτίωση στη Θεσσαλονίκη

Καλύτερη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, αν και η πρόοδος χαρακτηρίζεται σαφώς πιο περιορισμένη.

Το ποσοστό των ανεφοδιασμών που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ή ανεκτών ορίων διαμορφώθηκε στο 81,4%, από 80% το 2025, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις μειώθηκαν οριακά στο 18,6%, έναντι 20% πέρυσι.

Advertisement

Ωστόσο, μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι αυξήθηκε το μέγιστο ύψος των αποκλίσεων, οι οποίες έφτασαν έως και το 14%, έναντι 12,7% στην προηγούμενη μέτρηση.

Οι έλεγχοι φέρνουν αποτέλεσμα

Ο ΣΕΕΠΕ αποδίδει τη βελτίωση στις συντονισμένες παρεμβάσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας το έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ΑΑΔΕ και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Advertisement

Όπως τονίζεται, η εμπειρία αποδεικνύει ότι οι συστηματικοί έλεγχοι, η αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών και οι στοχευμένες μυστικές δειγματοληψίες μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά την παραβατικότητα και να ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών.

Το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί

Παρά τη βελτίωση, οι ελλειμματικές παραδόσεις εξακολουθούν να καταγράφονται σε σημαντικό ποσοστό, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από φαινόμενα παραβατικότητας.

Advertisement

Για τον λόγο αυτό, ο ΣΕΕΠΕ ζητεί η προσπάθεια να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και γεωγραφική κάλυψη, ώστε οι έλεγχοι να επεκταθούν συστηματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως επισημαίνει, μόνο με διαρκή εποπτεία, αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων και συνεπείς ελεγκτικές παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην αγορά καυσίμων, η προστασία των οδηγών και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.