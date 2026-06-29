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Η δημιουργία ενός Παγκοσμίου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων και μια πιστοποίηση AI Governance είναι μεταξύ των επόμενων στόχων του ελληνικών συμφερόντων «μονόκερου» PeopleCert, όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας, Βύρων Νικολαΐδης, στο πλαίσιο πρόσφατου ταξιδιού στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να μπει στο χρηματιστήριο (τουλάχιστον όχι στο προσεχές μέλλον) ενώ σχετικά με την άνοδο της χρήσης ΑΙ και τους σχεδιασμούς για πιστοποίηση AI Governance (ITIL-AI Governance), σχολίασε χαρακτηριστικά πως το θέμα δεν είναι αν κάποιος ξέρει να χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Claude – ο ίδιος μάλιστα είπε ότι η χρήση τους είναι ευρύτατη στην ίδια την εταιρεία- μα η θέση που έχουν τέτοιες τεχνολογίες στη διακυβέρνηση μεγάλων οργανισμών και ο τρόπος αξιοποίησής τους. Το λανσάρισμα του εν λόγω πιστοποιητικού αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού: «Στοχεύουμε στο ΑΙ Governance…το πώς ρυθμίζεις τη διακυβέρνηση μέσα σε μια εταιρεία μέσω ΑΙ» είπε ο πρόεδρος της PeopleCert.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στο Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων (Global University of Applied Skills), το οποίο θα λειτουργεί online και θα εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα/ δεξιότητες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, και σε συνάρτηση με την άνοδο της ΑΙ, σημείωσε πως ο ίδιος είναι μεταξύ αυτών που πιστεύουν πως «οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουν δουλειές, αλλά οι δουλειές θα πρέπει να έχουν διαφορετικές δεξιότητες…αυτές θα πρέπει να πιστοποιηθούν». Στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι των τεχνικών επαγγελμάτων, υπογραμμίζοντας την «υποχώρηση» των αποκαλούμενων «white collar» επαγγελμάτων έναντι των τεχνιτών (σε τομείς όπως η εργασιακή ασφάλεια, αλλά και οι απολαβές), παρά τα στερεότυπα δεκαετιών και τονίζοντας ότι οι κοινωνικές αντιλήψεις αυτές πρέπει να αλλάξουν. Αξίζει να σημειωθεί πως, μεταξύ αυτών που αναφέρθηκαν ήταν και το ότι αυτοί που έχουν στο βιογραφικό τους AI skills, έχουν 20% παραπάνω μισθούς.

Γενικότερα μιλώντας, η εταιρεία- ειδικά μετά την εξαγορά του City & Guilds- εμφανίζεται να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, τομέα που πάσχει στην Ελλάδα, τη στιγμή που τα πράγματα πχ στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν πολύ, με πιστοποιήσεις να καλύπτουν τεράστιο εύρος ειδικοτήτων. «Σε ό,τι επάγγελμα χρησιμοποιεί κάποιος τα χέρια του…χρειάζεται πιστοποίηση» τόνισε, εκτιμώντας παράλληλα πως θα έπρεπε να υπάρξει μια κοινωνική συζήτηση όσον αφορά την τάση στην Ελλάδα όπου «όλοι θέλουν πανεπιστήμιο…αν δεν λύσουμε το θέμα του κοινωνικού status, θα έχουμε θέμα σαν κοινωνία».

Σχολιάζοντας περαιτέρω το ζήτημα των θέσεων εργασίας στην εποχή του ΑΙ, είπε χαρακτηριστικά πως το ερώτημα είναι «πώς θα είναι στην εποχή του ΑΙ ο υδραυλικός του μέλλοντος; Μήπως θα θέλουμε να έχει και πτυχίο; Τα πράγματα αλλάζουν ριζικά».

Όσον αφορά στις προοπτικές για νέες εξαγορές, σχολίασε πως «είμαστε πάντα ανοιχτοί…γενικά κοιτάμε».