Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί ολοκληρώνεται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 30 Ιουνίου.

Το ποσό προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τους πολίτες.

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στον υπόχρεο, ενώ στις χωριστές δηλώσεις το ποσό μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη άλλων κοινωνικών παροχών.

Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά την υποβολή της δήλωσης μπορούν να λάβουν το ποσό έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 30 Ιουνίου. Η ενίσχυση αφορά χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Η πληρωμή βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου. Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καταβολή, καθώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τη φορολογική κατάσταση κάθε οικογένειας.

Κοινή φορολογική δήλωση: Το συνολικό ποσό καταβάλλεται στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που εμφανίζεται ως υπόχρεος στη φορολογική δήλωση.

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Για τα κοινά εξαρτώμενα παιδιά, η ενίσχυση μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς. Έτσι, για ένα παιδί κάθε γονέας θα λάβει από 75 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά από 150 ευρώ ο καθένας.

Μη κοινά εξαρτώμενα παιδιά: Εάν το παιδί δηλώνεται μόνο από έναν γονέα, τότε εκείνος λαμβάνει ολόκληρο το ποσό. Αν δηλώνεται και από τους δύο, η ενίσχυση κατανέμεται ισόποσα.

Πότε τα χρήματα θα έρθουν πιο… αργά; Υπάρχει, ωστόσο, και μια ειδική κατηγορία δικαιούχων που μπορεί να λάβει τα χρήματα αργότερα. Πρόκειται για οικογένειες που απέκτησαν νέο εξαρτώμενο παιδί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024. Εφόσον δηλώσουν τη μεταβολή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό που δικαιούνται μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

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Χωρίς αίτηση! Η διαδικασία καταβολής του επιδόματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι η ενίσχυση είναι:

αφορολόγητη,

ακατάσχετη,

ανεκχώρητη,

δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία,

δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για άλλες κοινωνικές παροχές.

Με δεδομένο ότι η καταβολή ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου, όσοι διαπιστώσουν ότι δεν πιστώθηκε το ποσό στον λογαριασμό τους θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ και να εξετάσουν αν εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπουν πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής: Μονογονεϊκές οικογένειες (Άγαμοι γονείς): Με 1 παιδί: έως 39.000 ευρώ Με 2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ Με 3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ. Ζευγάρια (έγγαμοι) : Με 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ Με 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ Με 3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ.

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