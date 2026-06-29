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Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) εντόπισαν και δέσμευσαν περισσότερα από 12.000 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού diesel σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ σε ελληνικά λιμάνια, έπειτα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με τη συνδρομή της Αίθουσας Επιχειρήσεων. Οι ελεγκτές προσέγγισαν φορτηγό πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο είχε δηλώσει ως φορτίο μεταλλικούς κυλίνδρους.

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Κατά τον ενδελεχή έλεγχο των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων διαπιστώθηκε ότι το πλοίο διέθετε επιπλέον ποσότητα 10,4 μετρικών τόνων, δηλαδή περίπου 12.280 λίτρα ναυτιλιακού diesel, η οποία δεν συνοδευόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΔΕΟΣ, πρόκειται για μία γνωστή πρακτική λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων. Οι ποσότητες εμφανίζονται ψευδώς ως καύσιμα που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του πλοίου, ενώ στην πραγματικότητα παραμένουν στις δεξαμενές ως αδήλωτα αποθέματα.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται παράνομα αποθέματα καυσίμων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να διοχετευθούν στη μαύρη αγορά, αποφέροντας σημαντικά παράνομα κέρδη στα κυκλώματα και προκαλώντας απώλειες φορολογικών εσόδων για το Δημόσιο.

Οι ελεγκτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης διαδρομή των παράνομων καυσίμων και να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί ή άλλα μέλη του κυκλώματος.

Η νέα αυτή επιτυχία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΑΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε λιμένες, πλοία και εφοδιασμούς ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, την προστασία των δημοσίων εσόδων και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.