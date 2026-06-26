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Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων της αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή.

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην αποκλιμάκωση του κόστους διαβίωσης, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη διαφάνεια των τιμών σε πίεση προς τις επιχειρήσεις.

Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι προηγούμενες αυξήσεις σε βασικά είδη εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των πολιτών.

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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» της καθημερινότητας για εκατομμύρια πολίτες, με το κόστος διαβίωσης να δοκιμάζει την αντοχή των οικογενειακών προϋπολογισμών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρωθυπουργός συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την πορεία των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση των παρεμβάσεων απέναντι στις ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι κινήσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό αναμένεται να συμμετάσχουν οι διοικήσεις του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σύμβουλοι του πρωθυπουργικού γραφείου και εκπρόσ ωποι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Στο τραπέζι θα τεθούν τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών, η εικόνα της αγοράς, η πορεία των ελέγχων και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται, ενώ θα εξεταστούν και πρόσθετες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αποκλιμάκωση του κόστους διαβίωσης.

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Η σύσκεψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei, αλλά και ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει το «οπλοστάσιό» της απέναντι στην ακρίβεια, περνώντας από την απλή ενημέρωση των καταναλωτών σε πιο ενεργές πολιτικές που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις που διατηρούν υψηλές τιμές.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η αίσθηση της ακρίβειας παραμένει έντονη. Οι αυξήσεις που προηγήθηκαν σε τρόφιμα, βασικά είδη διατροφής και υπηρεσίες εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία βλέπουν ότι μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους εξακολουθεί να κατευθύνεται στην κάλυψη βασικών αναγκών.

Για την κυβέρνηση, το θέμα δεν αφορά πλέον μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά την ίδια την καθημερινότητα των πολιτών. Η δυνατότητα ενός νοικοκυριού να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ, να πληρώσει τους λογαριασμούς και να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πεδίο αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής.

Πρωτοβουλίες ενόψει… κάλπης

Το επόμενο βήμα που επιδιώκεται είναι η μετατροπή της διαφάνειας σε πραγματική πίεση προς την αγορά. Η πλατφόρμα PosoKanei, που επιτρέπει τη σύγκριση τιμών χιλιάδων προϊόντων και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους, αποτελεί ένα πρώτο εργαλείο. Ωστόσο, στο κυβερνητικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη μιας εφαρμογής από μόνη της δεν αρκεί για να μειώσει τις τιμές. Ο στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η ευκολότερη σύγκριση των τιμών από τους καταναλωτές και η αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συνεχίζουν τους ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλανητικών προσφορών, ενώ εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά.

Το μεγάλο ζητούμενο για τους πολίτες δεν είναι η δημιουργία περισσότερων ψηφιακών εφαρμογών, αλλά η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι. Για μια οικογένεια που πραγματοποιεί εβδομαδιαίες αγορές, ακόμη και μικρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή ελάφρυνση του μηνιαίου προϋπολογισμού.