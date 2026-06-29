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Σύντομα το 31,6% των ετήσιων ελληνικών δαπανών για εξοπλισμούς θα καλύπτεται μέσω του SAFE, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Κομισιόν, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο Athens Defence Conference τη Δευτέρα, σημειώνοντας πως ο συγκεκριμένος μηχανισμός (ύψους 150 δισ. ευρώ) αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του σχεδίου ReArm Europe, και ανακοινώνοντας ότι «είναι θέμα ημερών» η αποδέσμευση 118 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.

Κατά την ομιλία του στο Athens Defence Conference, που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη στη δημιουργία μιας «στρατιωτικής Σένγκεν» στην Ευρώπη- ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας, με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ.

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Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταφορές, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ τόνισε πως οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μοχλός ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου.

Ως προς τη «στρατιωτική Σένγκεν», ανέφερε ότι σκοπός είναι να καταργηθούν οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ κρατών- μελών και περιλαμβάνει εναρμόνιση αδειοδοτήσεων, αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, μηχανισμό αλληλεγγύης και εκτεταμένη ψηφιοποίηση- σημειώνοντας παράλληλα πως σχεδιάζεται σε πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ. Οι επενδύσεις σε γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια και οδικούς άξονες, τόνισε, θα υπερβούν τα 100 δισ. ευρώ, ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζιτζικώστας στάθηκε στον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας, για την οποία είπε πως εξελίσσεται σε κόμβο ασφάλειας, μεταφορών και ενέργειας για την ΕΕ, σημειώνοντας παράλληλα πως η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών λιμανιών είναι προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στα μη επανδρωμένα, σημειώνοντας πως η Κομισιόν έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο δράσης για drones και αντι-drone συστήματα και προωθεί νέο πλαίσιο ώστε να μην πετά drone στην Ευρώπη χωρίς να είναι γνωστός ο χειριστής του.

SAFE

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετικό ρεπορτάζ της HuffPost Greece προ μηνών, το SAFE δεν παρέχει επιχορηγήσεις αλλά μακροπρόθεσμα δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης μέσω κοινών προμηθειών και συντονισμένων επενδύσεων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα, να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και να καλυφθούν κρίσιμα κενά σε στρατιωτικές δυνατότητες. Για την Ελλάδα προβλέπεται ανώτατο ποσό δανείου 787.669.283 ευρώ και προκαταβολή 118.150.392,45 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το μέγιστο ύψος δανεισμού που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα μέσω του SAFE για κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία.

Τριπλασιασμός της χρηματοδότησης προς έργα άμυνας και ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- Έρχονται νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη τριπλασιάσει τη χρηματοδότησή της προς έργα άμυνας και ασφάλειας, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινώσει νέες σημαντικές επενδύσεις, δήλωσε από πλευράς ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης.

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«Τριπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και πως η Τράπεζα «έχει αναλάβει το δικό της μερίδιο ευθύνης» στη νέα αυτή στρατηγική. Ο κ. Τσακίρης χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. «Χτίζουμε ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια και το διάστημα. Η τεχνολογική ακεραιότητα είναι πλέον αναγκαιότητα». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα. «Η Ελλάδα καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στο αναδυόμενο αυτό περιβάλλον. Το εξαιρετικά ικανό ανθρώπινο δυναμικό της την καθιστά πυλώνα σταθερότητας», είπε, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι «τους επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε μείζονες επενδύσεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), Παντελής Τζωρτζάκης, υπογράμμισε ότι «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη», επισημαίνοντας πως οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο όταν κατευθύνονται στην εγχώρια παραγωγή και καινοτομία. «Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όταν τα χρήματα δαπανώνται για εισαγόμενα προϊόντα ο πολλαπλασιαστής είναι μικρότερος από τη μονάδα. Όταν όμως επενδύονται στη χώρα σου, ο πολλαπλασιαστής ξεπερνά το δύο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύει τόσο την οικονομία όσο και την εγχώρια καινοτομία.

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