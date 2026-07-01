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Οι προτάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των ιδιοκτητών ακινήτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων μέσω στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ένα πακέτο με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο θα αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε την ανάγκη για προσεκτικές παρεμβάσεις, αποκλείοντας οριζόντια μέτρα υψηλού κόστους όπως η επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού και της δέκατης τρίτης σύνταξης.

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Με το ημερολόγιο να μετρά πλέον αντίστροφα για τη ΔΕΘ, στο οικονομικό επιτελείο έχει ξεκινήσει η πιο κρίσιμη φάση του σχεδιασμού του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στις επόμενες περίπου 60 ημέρες δεν θα καθορίσουν μόνο το περιεχόμενο των εξαγγελιών, αλλά και το οικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πακέτο που θα δίνει απτές ανάσες στα νοικοκυριά, θα ενισχύει τη μεσαία τάξη, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα παραμένει εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.ωΤο διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο υπολογίζεται σήμερα κοντά στο 1 δισ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να αυξηθεί, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία των φορολογικών εσόδων, του τουρισμού και της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Το κυβερνητικό σχέδιο φαίνεται να στοχεύει κυρίως σε πέντε μεγάλες ομάδες πολιτών.

1. Η μεσαία τάξη

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι εξετάζονται νέες φορολογικές παρεμβάσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και πρόσθετες ελαφρύνσεις που θα γίνουν αισθητές στους μισθούς και στις συντάξεις των επόμενων ετών.

2. Ιδιοκτήτες ακινήτων

Μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από ενοίκια, εξετάζονται και νέες παρεμβάσεις που θα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών, ενισχύοντας παράλληλα την προσφορά κατοικιών στην αγορά.

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3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα νέο κύμα φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται περιλαμβάνονται η μείωση της προκαταβολής φόρου, πρόσθετες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και νέα επενδυτικά κίνητρα.

4. Οικογένειες και νέοι

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Η στεγαστική κρίση παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων που θα διευκολύνει την απόκτηση ή την ενοικίαση κατοικίας, συμπληρώνοντας τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη οικογενειών με παιδιά.

5. Εργαζόμενοι

Στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς παραμένει η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μέσω νέας αποκλιμάκωσης των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές και να περιοριστεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

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Κ.Πιερρακάκης: «Στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να μπορεί να δει τον εαυτό του»

Το κεντρικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το οικονομικό επιτελείο είναι ότι η φετινή ΔΕΘ δεν θα αφορά μία μόνο κοινωνική ομάδα, αλλά θα επιχειρήσει να απλωθεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, «στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να μπορεί να δει τον εαυτό του»: συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες με παιδιά και νέοι. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση θέλει το πακέτο του Σεπτεμβρίου να έχει ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα και να μη φανεί ως μια στενή, αποσπασματική δέσμη παροχών.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός επιχείρησε να χαμηλώσει τις προσδοκίες για οριζόντια μέτρα μεγάλου δημοσιονομικού κόστους, όπως η επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, υπενθυμίζοντας ότι μόνο αυτά τα δύο μέτρα θα κόστιζαν περίπου 4 δισ. ευρώ, όταν πέρυσι ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος της ΔΕΘ ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Η γραμμή του οικονομικού επιτελείου είναι ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ από την υπεραπόδοση της οικονομίας θα επιστρέψει στην κοινωνία, αλλά με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να απειλούν τη δημοσιονομική σταθερότητα.

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