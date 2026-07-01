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Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορούσε τα τακτικά επιδόματα ανεργίας, ενώ σημαντικά ποσά κατευθύνθηκαν σε παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας.

Παράλληλα, η Υπηρεσία χρηματοδότησε προγράμματα κατάρτισης και ειδικές δράσεις απασχόλησης για περισσότερους από 15.000 ωφελούμενους.

Η τακτική δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων εντάσσεται στην πολιτική διαφάνειας και λογοδοσίας που ακολουθεί η ΔΥΠΑ προς τους πολίτες.

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ολοκλήρωσε τις πληρωμές του Ιουνίου, διαθέτοντας περισσότερα από 98 εκατ. ευρώ για επιδόματα, παροχές και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης. Οι καταβολές αφορούν εργαζόμενους, ανέργους, νέους γονείς, αυτοαπασχολούμενους, συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, αλλά και ειδικές κατηγορίες ωφελουμένων, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο κοινωνικό ρόλο της Υπηρεσίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στα τακτικά επιδόματα ανεργίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι πληρωμές για τις παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας, καθώς και για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

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Σύμφωνα με κύκλους της ΔΥΠΑ, η τακτική δημοσιοποίηση των στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής διαφάνειας και λογοδοσίας της Υπηρεσίας προς τους πολίτες, ενώ στόχος παραμένει η ταχεία και αξιόπιστη καταβολή των ενισχύσεων σε όσους τις δικαιούνται.

Οι βασικές πληρωμές του Ιουνίου

Κατηγορία Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Τακτικά επιδόματα ανεργίας 60.576.562,87 106.980 Βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων 474.736,85 668 Παροχές μητρότητας – γονεϊκότητας 25.495.464,30 30.677 Επίδομα εργασίας 750.554,17 2.516 Επίδομα μακροχρονίων ανέργων 587.208,00 2.869 Λοιπές παροχές ασφάλισης 135.580,36 197 Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων 10.103.797,00 15.613

Πού κατευθύνθηκαν τα περισσότερα χρήματα

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

Περίπου 6 στα 10 ευρώ που καταβλήθηκαν αφορούσαν τα τακτικά επιδόματα ανεργίας.

που καταβλήθηκαν αφορούσαν τα τακτικά επιδόματα ανεργίας. Οι παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας αποτέλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία πληρωμών, απορροφώντας πάνω από 25,4 εκατ. ευρώ .

αποτέλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία πληρωμών, απορροφώντας πάνω από . Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περισσότερους από 15.600 εργαζόμενους και ανέργους.

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχώρησε και σε πληρωμές ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, που αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Υπηρεσίας.

Πρόγραμμα Πληρωμές (€) 1.135 άνεργοι στον τομέα Υγείας 586.218,03 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής 94.248,00 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ 82.627,97 Πρόγραμμα πρώην εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας 13.070,19 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα Υγείας 1.441.052,16 500 τραυματιοφορείς στο ΕΣΥ 480.513,26 Κοινωφελές πρόγραμμα 2.260 ατόμων σε ΥΠΕΝ και Υπουργείο Μετανάστευσης 223,16 Σπουδαστικές άδειες μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών 67.761,88

Κύκλοι της ΔΥΠΑ επισημαίνουν ότι η Υπηρεσία συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές που συνδυάζουν την κοινωνική προστασία με την ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ η δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα εντάσσεται στη στρατηγική διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών για τη διάθεση των δημόσιων πόρων.