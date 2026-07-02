Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Όμιλος ΑΒΑΞ κατέγραψε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη το 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 47% και τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 48 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση πρότεινε τη διανομή αυξημένου μερίσματος κατά 40% στους μετόχους, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού.

Ο Όμιλος διατηρεί ανεκτέλεστο έργων ύψους 2,8 δισ. ευρώ και στοχεύει στην επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ μέσω της στρατηγικής διαφοροποίησης στις παραχωρήσεις, την ενέργεια και το real estate.

Παράλληλα, η θετική πορεία συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να σημειώνει άνοδο 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

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Με ισχυρή ανάπτυξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, ενισχυμένο μέρισμα και σαφή στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος ΑΒΑΞ επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του φιλόδοξου στόχου για EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η διοίκηση παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, τα οποία αποτυπώνουν τη συνέχιση της εντυπωσιακής πορείας που ξεκίνησε το 2024. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47%, φτάνοντας τα 958 εκατ. ευρώ από 651 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 121 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 15%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2024.

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Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου, μέσα σε μόλις δύο χρόνια η ΑΒΑΞ έχει υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA, ενώ έχει πενταπλασιάσει τα καθαρά της κέρδη, γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτυπώνει τη σημαντική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Αυξημένο μέρισμα κατά 40%

Η διοίκηση πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, συνεχίζοντας την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 20 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε το 2020, η εταιρεία έχει ήδη επιστρέψει στους μετόχους της, μέσω μερισμάτων, συνολικά 38 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα διπλάσια κεφάλαια από εκείνα που είχαν επενδυθεί πριν από έξι χρόνια.

Μειώνεται ο δανεισμός – Ενισχύεται η χρηματοοικονομική εικόνα

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος περιορίστηκε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ.

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Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε για πρώτη φορά κάτω από το όριο των δύο φορών (1,7x), εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη συνεχή ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία για νέες επενδύσεις.

Στόχος τα EBITDA των 150 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η επίτευξη EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια.

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Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι περισσότερο από το 40% αυτής της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός της παραδοσιακής κατασκευής, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς των παραχωρήσεων, του real estate και της ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒΑΞ επιδιώκει να αποκτήσει πιο σταθερές και επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων, μειώνοντας την εξάρτησή της από τον κατασκευαστικό κύκλο.

Ανεκτέλεστο έργων 2,8 δισ. ευρώ

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Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρείται στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για την επόμενη διετία.

Μόνο μέσα στο 2025 υπογράφηκαν νέες συμβάσεις και αναθεωρήσεις υφιστάμενων έργων συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει να επιλέγει έργα με επαρκή περιθώρια κερδοφορίας, αντί να επιδιώκει απλώς μεγαλύτερο όγκο συμβάσεων.

Παραχωρήσεις και real estate οδηγούν την επόμενη ημέρα

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΑΒΑΞ στις παραχωρήσεις, όπου διαθέτει χαρτοφυλάκιο εύλογης αξίας 435 εκατ. ευρώ.

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Σε αυτό περιλαμβάνονται συμμετοχές στην Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, το Flyover Θεσσαλονίκης, τον Μορέα, το αρδευτικό έργο Ταυρωπού, καθώς και στις μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού.

Η διοίκηση εκτιμά ότι από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα αποφέρουν συνολικά σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, μέσω της AVAX Development, ο Όμιλος αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων εμπορικής αξίας περίπου 165 εκατ. ευρώ, με έργα σε Χανιά, Αστυπάλαια, Κουφονήσι, Λευκωσία και Φιλοθέη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

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Θετικό ξεκίνημα και για το 2026

Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη και για τη φετινή χρονιά.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17%, φτάνοντας τα 208 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ο Όμιλος να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά την ανοδική του πορεία.