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Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε στα τέλη του περασμένου μήνα το «Three Peaks Challenge», μια απαιτητική πεζοπορική δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη στήριξη του Royal Marsden Cancer Charity, έχοντας παρέα ολόκληρη την οικεγένεια της.

Με ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή 5 Ιουλίου, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσε ένα καρουζέλ με νέες φωτογραφίες από την ολοκλήρωση της πρόκλησης. Στο σημείο τερματισμού την υποδέχθηκαν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς και τα τρία παιδιά τους: ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 8χρονος πρίγκιπας Λούις.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Τέτοια εποχή την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώνοντας την Εθνική Πρόκληση των Τριών Κορυφών. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι υποστήριξαν το Royal Marsden Cancer Charity».

Η τελευταία φωτογραφία του καρουζέλ απεικονίζει την Κέιτ και τον Γουίλιαμ μαζί με τα τρία παιδιά τους, αλλά και τους γονείς της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κάρολ Μίντλετον και Μάικλ Μίντλετον, καθώς και τον αδελφό της, Τζέιμς Μίντλετον.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση με στόχο να ενισχύσει το έργο του Royal Marsden Cancer Charity, το οποίο στηρίζει ασθενείς που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.