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Ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις προετοιμασίες των Αγώνων Invictus και για τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Η σύζυγος και τα παιδιά του δεν τον συνοδεύουν, καθώς η οικογένεια δεν διαθέτει πλέον αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται σε συνεχή δικαστική διαμάχη με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που παρέχονται κατά τις επισκέψεις του.

Παραμένει αβέβαιο αν ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα συναντηθεί με τα εγγόνια του, τα οποία δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

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Ο πρίγκιπας Χάρι αποδέχθηκε την πρόσκληση να φιλοξενηθεί για μέρος της παραμονής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσεξ.

Σύμφωνα με το BBC, η επίσκεψή του στη Βρετανία συνδέεται με τις προετοιμασίες για τους Αγώνες Invictus, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

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Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο δεν αναμένεται να συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ, ούτε από τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Η απουσία τους σχετίζεται με το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε πως η οικογένεια δεν θα διαθέτει αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους κατά την επίσκεψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

BREAKING: Prince Harry has accepted an offer to stay at Buckingham Palace during his visit to the UK this week.



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Παρόλα αυτά, υπάρχει το ενδεχόμενο η Μέγκαν μαζί με τα δύο παιδιά να ταξιδέψουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να συναντήσουν τον πρίγκιπα Χάρι στο πλαίσιο της προώθησης των Αγώνων Invictus.

Παραμένει άγνωστο αν, με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τα δύο εγγόνια του, ηλικίας επτά και πέντε ετών, τα οποία δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η πολυετής διαμάχη του Δούκα του Σάσεξ με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ζητήματα ασφαλείας ξεκίνησε μετά την απόφασή του, το 2020, να αποχωρήσει από τον ρόλο του ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά του.

What's Prince Harry doing in the UK and will he meet the King?



Sky's @laurabundock outlines what we can expect from the Duke of Sussex's trip to the UK and why he is visiting on his own. https://t.co/61HdiWf1oM pic.twitter.com/6yedTl3SLb Advertisement July 5, 2026

Ο ίδιος έχει προσβάλει την απόφαση της Ravec, σύμφωνα με την οποία, επειδή οι επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πλέον σπάνιες, τα μέτρα ασφαλείας που θα του παρέχονται θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Στο παρελθόν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Βρετανία με τη σύζυγο και τα παιδιά του χωρίς ενισχυμένη προστασία. Μιλώντας στο BBC το 2025 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούσε «να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή».

Η τελευταία φορά που ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκαν μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το 2022, με αφορμή την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Από τότε, ο πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί τη χώρα μόνος του, ενώ σε ένα από τα ταξίδια του, τον περασμένο Σεπτέμβριο, συναντήθηκε με τον πατέρα του.

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Με πληροφορίες από BBC