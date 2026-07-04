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Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ένα από τα έντεκα γνωστά αντίτυπα που τυπώθηκαν στο Νιου Χάμσαϊρ το 1776 και κατασχέθηκε από τις βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας.

Πρόκειται για το μοναδικό γνωστό αντίγραφο της Διακήρυξης που περιήλθε στην κατοχή των Βρετανών μέσω στρατιωτικής δράσης και παρέμενε ξεχασμένο στα κρατικά αρχεία για αιώνες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησής του, το ιστορικό έγγραφο θα παρουσιαστεί στο κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης για την αμερικανική ανεξαρτησία που φιλοξενούν τα Εθνικά Αρχεία.

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Ένα σπάνιο σωζόμενο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας ανακαλύφθηκε στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας, στο Κιου του Λονδίνου κι αποτελεί το μοναδικό γνωστό αντίτυπό της εκτός των ΗΠΑ.

Το έγγραφο ανακαλύφθηκε από έναν εθελοντή τον Φεβρουάριο, ενώ καταλογογραφούσε τα έγγραφα πλοιάρχων του Βασιλικού Ναυτικού από τον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

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Πρόκειται για ένα από τα 11 αντίγραφα που τυπώθηκαν στο Έξετερ του Νιου Χάμσαϊρ τον Ιούλιο του 1776, με σκοπό τη διάδοση της είδησης για την αμερικανική ανεξαρτησία στις αποικίες, πριν κατασχεθεί από τις βρετανικές δυνάμεις.

Ο εθελοντής Μάικλ Σκαρ (Michael Scurr) θυμήθηκε ότι ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν άνοιξε το έγγραφο και συνειδητοποίησε τι ήταν.

Μετά τις εργασίες συντήρησης, το αντίγραφο θα εκτεθεί στην έκθεση των Αρχείων με θέμα την πορεία προς την αμερικανική ανεξαρτησία, η οποία άνοιξε τον περασμένο μήνα.

Ο Σαούλ Νασέ, διευθύνων σύμβουλος των Εθνικών Αρχείων, χαρακτήρισε την εύρεση ως «μια εξαιρετική ανακάλυψη».

Πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο σωζόμενο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, το οποίο δεν βρέθηκε στην Αμερική, αλλά εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το έγγραφο κατασχέθηκε από το Βασιλικό Ναυτικό την παραμονή των Χριστουγέννων του 1776, όταν το HMS Raisonable κατέλαβε ένα αμερικανικό πλοίο, το Dalton, ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας, μετά από καταδίωξη διάρκειας επτά ωρών.

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Ο Δρ Γκράχαμ Μουρ από τα Εθνικά Αρχεία δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή αποτελεί «μία από τις σπανιότερες εκδόσεις της Διακήρυξης που γνωρίζουμε», προσθέτοντας ότι δεν προοριζόταν να διατηρηθεί, καθώς η πρόθεση ήταν να διανεμηθεί γρήγορα.

«Μετά την αρχική εκτύπωση στις 4 Ιουλίου, η είδηση για τη Διακήρυξη διαδόθηκε γρήγορα σε όλη τη Βόρεια Αμερική και ανατυπωνόταν καθώς έφτανε σε κάθε επόμενη αποικία», δήλωσε στο BBC News.

«Το αντίγραφο που διαθέτουμε είναι ένα από τα μόλις 11 που έχουν διασωθεί από τα πρώτα που τυπώθηκαν στο Νιου Χάμσαϊρ.»

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Το καταληφθέν πλοίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Βρετανία και τα έγγραφά του κατασχέθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της άδειας του πολεμικού πλοίου, των τυπωμένων οδηγιών από το Ηπειρωτικό Κογκρέσο και της ίδιας της Διακήρυξης.

Ο Μουρ αναφέρει ότι η Διακήρυξη βρέθηκε διπλωμένη ανάμεσα στις επιστολές του πλοιάρχου Τόμας Φιτζχέρμπερτ και μεταφέρθηκε στο Πλίμουθ τον Ιανουάριο του 1777, πριν μεταφερθεί στο Γουάιτχολ στο Λονδίνο.

Το έγγραφο καταχωρήθηκε χωρίς ιδιαίτερη αναφορά από τον πλοίαρχο του Βασιλικού Ναυτικού, περιγράφοντάς το τότε ως «ένα ακόμη έγγραφο», και παρέμεινε κρυμμένο στα κρατικά αρχεία για αιώνες.

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Ο Μουρ δήλωσε ότι ο θησαυρός αυτός είναι το μοναδικό γνωστό αντίγραφο της Διακήρυξης που καταλήφθηκε μέσω στρατιωτικής δράσης.



Το πιο πρόσφατο αντίγραφο που ανακαλύφθηκε τυπώθηκε μεταξύ 16 και 19 Ιουλίου 1776



Πηγή εικόνας: Τhe National Archives

Το σπάνιο αντίγραφο υποβλήθηκε σε εργασίες συντήρησης για τη σταθεροποίηση του χαρτιού του και την επιδιόρθωση ενός ελαφρού σκισίματος, ώστε να είναι ασφαλές για χειρισμό, μελέτη και μελλοντική έκθεση.

Θα εκτεθεί στο πλαίσιο της έκθεσης «Revolution 250: America’s Independence Story, 1763-1783» στα Εθνικά Αρχεία.

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Τα Εθνικά Αρχεία διαθέτουν ήδη τρία από τα πρωτότυπα επίσημα αντίτυπα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας που τυπώθηκαν από τον Τζον Ντάνλαπ στη Φιλαδέλφεια στις 4 Ιουλίου 1776.

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Εκτιμάται ότι εκείνη τη νύχτα τυπώθηκαν περίπου 200 αντίτυπα, από τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα μόνο 26.