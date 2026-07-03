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Οι δράστες απήγαγαν και βασάνισαν τα θύματα στο δάσος Ngoye προκειμένου να αποσπάσουν τους κωδικούς των τραπεζικών τους καρτών.

Μετά τη δολοφονία, οι κατηγορούμενοι πέταξαν τις σορούς των θυμάτων σε ποταμό και χρησιμοποίησαν το κλεμμένο όχημα των βοτανολόγων για τη διαφυγή τους.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις αφού εντόπισαν ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και αντικείμενα των θυμάτων στην κατοικία των δραστών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων αποδεικνύει την ενοχή των τριών κατηγορουμένων για τις ανθρωποκτονίες, την απαγωγή και τη ληστεία.

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Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της άγριας δολοφονίας δύο Βρετανών βοτανολόγων στη Νότια Αφρική, καθώς το δικαστήριο επέβαλε ισόβιες ποινές στα μέλη συμμορίας που φέρονται να διατηρούσαν δεσμούς με τον ISIS.

Τα θύματα ήταν ο 72χρονος Rod Saunders και η 63χρονη σύζυγός του Rachel Saunders, οι οποίοι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη και συλλογή σπάνιων φυτών. Το ζευγάρι, μόνιμοι κάτοικοι Κέιπ Τάουν, πραγματοποιούσε κάθε χρόνο αποστολές στη βόρεια Νότια Αφρική για τη συλλογή σπόρων άγριων λουλουδιών. Μάλιστα, δύο ημέρες πριν από την εξαφάνισή τους είχαν εμφανιστεί σε αφιέρωμα της εκπομπής «Gardeners’ World» του BBC.

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Three members of an ISIS-linked gang have been convicted in South Africa for the 2018 murders of British botanists Rod Saunders, 74, and Rachel Saunders, 63, and feeding them to crocodiles.



The couple, internationally known plant experts and owners of Silverhill Seeds, were… pic.twitter.com/9kXBYXdzZW — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2026

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 2018, όταν οι δύο επιστήμονες έπεσαν σε ενέδρα ενώ βρίσκονταν στο δάσος Ngoye. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες τους απήγαγαν και τους μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή, όπου τους βασάνισαν προκειμένου να αποσπάσουν τους κωδικούς PIN των τραπεζικών τους καρτών και άλλα οικονομικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, οι δράστες τους σκότωσαν χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τη δικογραφία, ματσέτα, μαχαίρι και βαρύ αντικείμενο. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν ο 46χρονος Saffydeen Aslam del Vecchio, η 35χρονη σύζυγός του Fatima Patel και ο Ahmad Mussa από το Μαλάουι. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέρμπαν επέβαλε και στους τρεις δύο φορές ισόβια κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες, καθώς και ποινές για απαγωγή και ένοπλη ληστεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκε ότι ο επικεφαλής της συμμορίας είχε χαρακτηρίσει το ζευγάρι «καλό θήραμα». Μετά τη δολοφονία φέρεται να έστειλε μήνυμα στο οποίο ανέφερε πως «τα θύματα βρίσκονται στη φωτιά της κόλασης», ενώ κάλεσε συνεργούς του να τον συναντήσουν στο κλεμμένο Toyota Land Cruiser των θυμάτων, μέσα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι σοροί.

🇿🇦 An ISIS-linked gang has been convicted in South Africa after torturing and murdering British botanists Rod and Rachel Saunders before throwing their bodies into a river where crocodiles fed on their remains.



The gang then stole the couple’s money, spending around £37,000, and… pic.twitter.com/y1pi4yHLZL — Europa.com (@europa) June 10, 2026

Οι σοροί τοποθετήθηκαν μέσα σε υπνόσακους και πετάχτηκαν από γέφυρα στον ποταμό Tugela, περιοχή όπου ζουν κροκόδειλοι. Οι Αρχές τις εντόπισαν περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν δυσχέρανε σημαντικά την αναγνώρισή τους. Η διαδικασία ταυτοποίησης κράτησε αρκετούς μήνες και χρειάστηκε η συμβολή τριών ιατροδικαστών.

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Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν στους δράστες όταν διαπιστώθηκε ύποπτη χρήση των τραπεζικών καρτών του ζευγαριού. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες είχαν πραγματοποιηθεί αγορές συνολικής αξίας περίπου 734.000 ραντ (περίπου 39.000 ευρώ).

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν εξοπλισμό κατασκήνωσης, ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα που ανήκαν στα θύματα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ οι Αρχές εντόπισαν και το αιματοβαμμένο Toyota Land Cruiser του ζευγαριού.

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British couple murdered by Isis-linked South African gang who fed their bodies to crocodiles.



An Isis-linked South African gang who violently killed a British couple before feeding their bodies to crocodiles have been found guilty of their murder.



Rod Saunders, 74, and his wife… pic.twitter.com/t0U64TMzK1 — Benonwine (@benonwine) June 11, 2026

Παρότι η υπόθεση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε έμμεσες αποδείξεις, το δικαστήριο έκρινε ότι το σύνολο των στοιχείων συγκροτούσε μια πλήρη και αδιάσπαστη αλυσίδα ενοχής, οδηγώντας στην επιβολή διπλής ισόβιας κάθειρξης στους τρεις κατηγορουμένους.

(Με πληροφορίες από BBC)

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