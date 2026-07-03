Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Γείτονες στο Λέστερσαϊρ διέσωσαν 87χρονη γυναίκα από το σπίτι της όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω ηλεκτρικής βλάβης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κόρη της ηλικιωμένης παρακολούθησε το περιστατικό από κάμερα ασφαλείας και καθοδήγησε τους γείτονες ώστε να εισέλθουν έγκαιρα στο κτίριο.

Η ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε τη φωτιά καθώς είχε αφαιρέσει τα ακουστικά βαρηκοΐας της, ενώ η Πυροσβεστική συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τέτοιες ενέργειες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια περιπετειώδης επιχείρηση διάσωσης έγινε στο Λέστερσαϊρ της Βρετανίας, όταν γείτονες έσπασαν την πόρτα ενός σπιτιού που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, για να σώσουν την 87χρονη ένοικο που πάσχει από Αλτσχάιμερ. Το απίστευτο είναι, ότι η κόρη της γυναίκας που παρακολουθούσε τις σκηνές νόμιζε πως πρόκειται για κλέφτες.

Η Φίλις Ντέι, που ζει μόνη της από το 2018, όταν πέθανε ο σύζυγός της, βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό της όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον βοηθητικό χώρο του σπιτιού, η οποία συμφωνα με την Πυροσβεστική προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη στην κουζίνα ή στο βοηθητικό δωμάτιο.

Advertisement

Advertisement

Οι γείτονες είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης μέσα στη νύχτα και έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν, προσπαθώντας να μπουν στο εσωτερικό πριν η φωτιά επεκταθεί.

Την ίδια ώρα, η 56χρονη κόρη της ηλικιωμένης που ζει περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά, ξύπνησε από την ειδοποίηση που έχει στο κινητό της από το σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο σπίτι της μητέρας της.

Από την κάμερα παρακολουθούσε ζωντανά περίπου οκτώ ανθρώπους να προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα, νομίζοντας ότι είναι διαρρήκτες.

«Έβλεπα δύο άνδρες χωρίς μπλούζα να χτυπούν δυνατά την πόρτα και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ήταν μεθυσμένοι ή προσπαθούσαν να διαρρήξουν το σπίτι της μητέρας μου», είπε. Όμως γρήγορα αναγνώρισε τους γείτονες και κατάλαβε ότι προσπαθούσαν να σώσουν τη μητέρα της.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Daily Mail, χρησιμοποιώντας το σύστημα ενδοεπικοινωνίας από την κάμερα στην πόρτα του σπιτιού, επικοινώνησε μαζί τους και τους καθοδήγησε μέχρι το κουτί με το εφεδρικό κλειδί, δίνοντάς τους και τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα.

Αμέσως μπήκε στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της για να φτάσει στο σπίτι της μητέρας της, ενώ συνέχιζε να παρακολουθεί από την κάμερα όσα συνέβαιναν.

Advertisement

«Κάποια στιγμή έχασα την εικόνα και άκουγα μόνο φωνές και ουρλιαχτά. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Ευτυχώς η εικόνα επανήλθε και είδα τη μητέρα μου να βγαίνει έξω, καθώς την κρατούσαν από το χέρι», περιέγραψε.

Η ηλικωμένη γυναίκα, παρά τα όσα συνέβησαν δεν κατάλαβε ποτέ ότι το σπίτι είχε πάρει φωτιά, καθώς πριν κοιμηθεί είχε αφαιρέσει τα ακουστικά βαρηκοΐας της και δεν μπορούσε να ακούσει τους ανιχνευτές καπνού.

Παρά το γεγονός ότι η περιπέτεια τελείωσε χωρίς ανθρώπινα θύματα, η Πυροσβεστική του Λέστερσαϊρ, κάλεσε τους πολίτες να μην εισέρχονται σε φλεγόμενα κτίρια.

Advertisement

Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι, παρότι οι γείτονες ενήργησαν με τις καλύτερες προθέσεις, η είσοδος σε ένα σπίτι που καίγεται μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, καθώς η εισπνοή καπνού μπορεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά να προκαλέσει αποπροσανατολισμό, σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και απώλεια αισθήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη περισσότερες ανθρώπινες ζωές.