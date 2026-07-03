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Ο ίδιος επιθυμεί να συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους, παρά τις διαρκείς ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Κατά την άφιξή του, αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τη διαμάχη του με την Associated Newspapers σχετικά με παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών.

Παρά τις τεταμένες οικογενειακές σχέσεις, παραμένει αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο εν μέσω των προσπαθειών συμφιλίωσης.

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Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνοδεύεται και από τα δύο παιδιά του, σε μια σπάνια επίσκεψή τους στη χώρα όπου μεγάλωσε. Ωστόσο, το ταξίδι πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τα ζητήματα που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τη βασιλική οικογένεια, όπως οι οικογενειακές εντάσεις και οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου αναμένεται να φτάσει στη Βρετανία την Τρίτη μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν. Την ίδια ημέρα, συμπτωματικά, αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόφαση στη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει με την Daily Mail.

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Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Χάρι μαζί με ακόμη γνωστές προσωπικότητες έχουν στραφεί κατά της Associated Newspapers, εκδότριας των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday. Οι ενάγοντες κατηγορούν τον εκδοτικό όμιλο για εκτεταμένες παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι δεκάδες δημοσιεύματα που τους αφορούσαν, από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011, βασίζονταν σε στοιχεία που είχαν αποκτηθεί με παράνομους τρόπους. Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στην υπόθεση διακυβεύονται εκατομμύρια λίρες σε δικαστικά έξοδα, αλλά και το κύρος της πλευράς που θα ηττηθεί.

Prince Harry 'remains determined' to bring family safely to UK this monthhttps://t.co/meQ1xOTcJy July 3, 2026

Παράλληλα, ο προγραμματισμός του ταξιδιού έχει επηρεαστεί από τη διαμάχη που είχε ο Χάρι με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας που παρέχεται στον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και από τις συζητήσεις για το αν τα παιδιά του θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον παππού τους, τον βασιλιά Κάρολο, στο πλαίσιο των προσπαθειών συμφιλίωσης έπειτα από χρόνια ψυχρών σχέσεων.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Από το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν ζουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο παιδιά τους, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, βρέθηκαν για τελευταία φορά στη Βρετανία πριν από τέσσερα χρόνια. Ο ίδιος ο πρίγκιπας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να γνωρίσουν τη χώρα όπου μεγάλωσε και την οποία εξακολουθεί να αγαπά.

Παράλληλα, έχει τονίσει ότι το μειωμένο επίπεδο αστυνομικής προστασίας που του παρέχεται στη Βρετανία αποτελούσε μέχρι σήμερα βασικό λόγο που δεν επέτρεπε να ταξιδέψει εκεί με τα παιδιά του. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τελικά θα τα συνοδεύσουν και σε αυτή την επίσκεψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις επισκέψεις του στη Βρετανία την περασμένη χρονιά, δύο διαφορετικά περιστατικά παρενόχλησης σημειώθηκαν όταν άγνωστο άτομο τον πλησίασε.

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Οι υποχρεώσεις του στη Βρετανία

Κύριος σκοπός της επίσκεψης είναι η προώθηση των Αγώνων Invictus, της διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης που ίδρυσε για τραυματίες και βετεράνους στρατιωτικούς. Οι επόμενοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο χρόνο στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, ο Χάρι αναμένεται ακόμη να συμμετάσχει σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δεχθεί ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ετυμηγορία στην πολύκροτη δικαστική υπόθεση που έχει κινήσει μαζί με τον Έλτον Τζον και άλλους γνωστούς ενάγοντες.

Meghan Markle and Prince Harry vacation in Europe with kids Archie and Lilibet https://t.co/S19viOSDeK pic.twitter.com/67HgTLRkMF Advertisement June 28, 2026

Οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια

Ο Χάρι, σήμερα 41 ετών, και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, μετακομίζοντας στις ΗΠΑ με στόχο, όπως είχαν δηλώσει τότε, να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από την έντονη παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης.

Τα έξι χρόνια που ακολούθησαν, οι σχέσεις του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αλλά και με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παρέμειναν τεταμένες. Οι διαφωνίες αυτές έγιναν γνωστές τόσο μέσα από συνεντεύξεις του ίδιου όσο και από την αυτοβιογραφία του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει συναντήσει ελάχιστες φορές τα δύο εγγόνια του από τη γέννησή τους. Παρ’ όλα αυτά, τον Μάιο του περασμένου έτους ο Χάρι είχε δηλώσει στο BBC ότι επιθυμεί να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την οικογένειά του.

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«Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Λίγους μήνες αργότερα, ο Χάρι συναντήθηκε με τον 77χρονο βασιλιά για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν κατά την επικείμενη επίσκεψή του θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Κάρολο, ο οποίος συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Κατά την παραμονή τους στη Βρετανία, ο Χάρι και η οικογένειά του αναμένεται να φιλοξενηθούν τόσο σε βασιλικές κατοικίες, όπου προβλέπονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει την κρατική αστυνομική προστασία που του παρεχόταν. Ο Χάρι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης αυτής, ωστόσο πέρυσι έχασε την υπόθεση στο Εφετείο.

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Ερωτηθείς για τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης απάντησε ότι, για λόγους ασφαλείας, αποτελεί πάγια πολιτική να μην δημοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις προστασίας υψηλόβαθμων προσώπων.

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Με πληροφορίες από Daily Mail