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Οι εικόνες παρουσιάζουν συντρίμμια και καταστροφές στην αίθουσα ομιλιών, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχαν διαθέσιμες μόνο δορυφορικές φωτογραφίες της περιοχής.

Η δημοσιοποίηση του υλικού συνέπεσε με τις τελετές πένθους για τον Χαμενεΐ, οι οποίες συνοδεύτηκαν από συγκεντρώσεις υποστηρικτών σε διάφορες πόλεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

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Βίντεο από το εσωτερικό του κατεστραμμένου συγκροτήματος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά εικόνες από τις ζημιές που, σύμφωνα με τους ίδιους, προκλήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επίθεση του περασμένου Μαρτίου.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων, καταγράφει εκτεταμένες καταστροφές, με σωρούς από μπάζα, κατεστραμμένα τμήματα οροφών, παραμορφωμένες μεταλλικές δοκούς και πόρτες που έχουν αποκολληθεί από τη δύναμη των εκρήξεων.

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Σοβαρές ζημιές στην αίθουσα ομιλιών και συναντήσεων

Ιδιαίτερα εκτεταμένες εμφανίζονται οι ζημιές στο Ιμάμ Χομεϊνί Χουσεϊνίγια, την αίθουσα που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη, όπου πραγματοποιούνταν συναντήσεις, θρησκευτικές τελετές και δημόσιες ομιλίες.

Οι εικόνες δείχνουν τον χώρο καλυμμένο με χώμα και συντρίμμια, ενώ μεγάλα τμήματα της κατασκευής φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Μέχρι σήμερα είχαν δημοσιοποιηθεί κυρίως δορυφορικές εικόνες από την περιοχή μετά το πλήγμα, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πλάνα από το εσωτερικό του συγκροτήματος.

Πολυήμερες τελετές πένθους

Η δημοσιοποίηση του βίντεο πραγματοποιήθηκε ενώ στο Ιράν συνεχίζονταν οι πολυήμερες τελετές πένθους για τον Χαμενεΐ, με μεγάλες συγκεντρώσεις και πομπές σε διάφορες πόλεις.

Χιλιάδες υποστηρικτές συμμετείχαν στις τελετές στις ιερές για τους Σιίτες πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ, πριν από την ολοκλήρωση των τελετών ταφής στο Ιράν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επικράτησε ένταση, καθώς πλήθη επιχείρησαν να προσεγγίσουν το φέρετρο, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να παρέμβουν ώστε να αποφευχθούν επεισόδια.

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Massive funeral processions for Iran's slain Ayatollah Khamenei in the Iraqi cities of Najaf & Karbala today.



Imagine Saddam Hussein or Khomeini seeing this. Actually, someone show George W Bush.



The depth of ties between these two Shia-majority countries is extraordinary. pic.twitter.com/3yiXLDPzTg — Sina Toossi (@SinaToossi) July 8, 2026

Νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Την ίδια ώρα, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, καθώς συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αεράμυνας, αποθήκες πυραύλων και υποδομές που σχετίζονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στην περιοχή του Κόλπου, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και αυξάνουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση, με επίκεντρο και το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

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