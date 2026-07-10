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Συνέχεια στο θέμα που έχει ανοίξει με τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων για τα UFO δίνει ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, επιβεβαίωσε πως η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει εικόνες με αντικείμενα που δεν μπορούν να εξηγηθούν.

«Έχουμε καταγραφείσες εικόνες- και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ευθύς όσον αφορά σε αυτό- που, με βάση τα δεδομένα που έχουμε για αυτές, δεν ξέρουμε τι είναι» είπε μιλώντας σε podcast. Απέφυγε να κάνει λόγο για αποδείξεις εξωγήινης ζωής, μα είπε πως «νομίζω ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα εντός της ζωής μας πως ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και δεν είναι τόσο σπάνια (ως φαινόμενο)».

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Επί κυβέρνησης Τραμπ το Πεντάγωνο έχει αποχαρακτηρίσει και δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα σχετικά με UFO, που περιλαμβάνουν δεδομένα, εικόνες και άλλο υλικό για περιπτώσεις UAP (unidentified anomalous phenomena, όπως αναφέρονται). «Κρατούσαμε όντως πολλά θαμμένα σε αρχεία κάπου, και ο πρόεδρος είπε “γιατί; Βγάλτε τα εκεί έξω. Δεν έχουμε χρόνο να τα μελετήσουμε. Αφήστε άλλους να μας πουν τι είναι”, και βλέπετε αυτή την προσπάθεια. Και θα συνεχίσετε να τη βλέπετε» είπε ο Άιζακμαν.

Παρόλα αυτά ο επικεφαλής της NASA είπε ότι, αν και υπάρχουν εικόνες με ανεξήγητης προέλευσης αντικείμενα, δεν έχουν υπάρξει στοιχεία για πτώματα εξωγήινων από συντριβές σκαφών ή ανασύρσεις διαστημοπλοίων. Επίσης, είπε ότι ίσως έχουν υπάρξει ήδη αποδείξεις για ζωή στον Άρη: «Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτή τη στιγμή…αν τα φέρουμε πίσω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δείχνουν πως κάποια στιγμή υπήρξε μικροβιακή ζωή στον Άρη».