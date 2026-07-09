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Συνεχίζεται η ανάφλεξη στο πολεμικό πεδίο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά ΜΜΕ και το Al Jazeera μεταδίδουν την είδηση ότι πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν.

Πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έξι εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός και την πόλη-λιμάνι Κοναράκ.

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🇮🇷🇺🇸 3rd wave of U.S. strikes hits Iran's coast



Explosions heard around Chabahar in Sistan and Baluchestan, the southeastern province on the Gulf of Oman.



3 blasts were reported in Chabahar a short while ago, followed by more, some possibly tied to air defenses firing back.



Up… pic.twitter.com/YdC47iZT9l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 9, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων, ούτε για τυχόν θύματα ή ζημιές. Οι πληροφορίες βρίσκονται ακόμη υπό επιβεβαίωση, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις και πληροφορίες από τις ιρανικές αρχές.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο στρατός των ΗΠΑ δεν πραγματοποιεί πλήγματα αυτή τη στιγμή. Το Κοναράκ είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στις ακτές του Μακράν, στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν του Ιράν, στη δυτική όχθη του Κόλπου του Ομάν

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί σύσκεψη με ανώτερους συμβούλους και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα το Ιράν ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ, στην παράκτια επαρχία του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξαπέλυσε επίθεση με δέκα βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία.