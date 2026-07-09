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Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του πάρκου.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον λόγο του αποχρωματισμού του νερού ή τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιείται η ανανέωσή του.

Παλαιότερες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από το θεματικό πάρκο δείχνουν το νερό στις εγκαταστάσεις να είναι καθαρό και γαλάζιο, σε αντίθεση με την πρόσφατη εικόνα.

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Βίντεο από θεματικό πάρκο στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εξαιτίας της εικόνας που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο TikTok την Κυριακή, δείχνει ένα μικρό παιδί να απολαμβάνει τη διαδρομή με μία από τις βάρκες του Trimper Rides, ενώ τα νερά γύρω του είναι θολά και έχουν έντονη καφέ απόχρωση.

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Η χρήστης που δημοσίευσε το στιγμιότυπο σχολίασε με χιούμορ πως «το νερό δεν έχει αλλαχθεί από τότε που έκανα κι εγώ βόλτα το 1999». Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί γιατί το νερό είχε αυτό το χρώμα, ούτε ποια είναι η διαδικασία και η συχνότητα με την οποία ανανεώνεται.

Παρότι το παιδί στο βίντεο φαινόταν να διασκεδάζει, πολλοί χρήστες εξέφρασαν την απορία και την ανησυχία τους για την κατάσταση της εγκατάστασης.

Στα σχόλια δεν έλειψαν οι υπερβολικές παρομοιώσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν το νερό «ραδιενεργό», ενώ άλλοι έγραψαν ότι θα πανικοβάλλονταν ακόμη και αν τους έπεφτε μία σταγόνα. Αρκετοί επισήμαναν ότι ο χώρος χρειάζεται άμεσα καθαρισμό και συντήρηση, ενώ κάποιοι συνέκριναν το χρώμα του νερού με εκείνο της τουαλέτας.

Υπήρξαν όμως και χρήστες που ανέσυραν παλαιότερες φωτογραφίες, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν το νερό ήταν καθαρό και γαλάζιο.

Παράλληλα, αρκετά σχόλια είχαν σατιρικό χαρακτήρα, καθώς πολλοί παρομοίασαν την εικόνα με το περίφημο «ποτάμι σοκολάτας» από την ταινία «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου έξι εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση του βίντεο, το ίδιο το θεματικό πάρκο είχε αναρτήσει φωτογραφία ενός παιδιού που έκανε βόλτα με βάρκα, στην οποία το νερό εμφανιζόταν πεντακάθαρο. Αντίστοιχη εικόνα είχε δημοσιευθεί και τον Δεκέμβριο του 2025.

Το Trimper Rides ιδρύθηκε το 1893 από τους Γερμανούς μετανάστες Daniel και Margaret Trimper και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο οικογενειακό θεματικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ, έναν δημοφιλή παραθαλάσσιο προορισμό που προσελκύει περίπου 8 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.