Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό της έντασης με το Ιράν, ωστόσο η πρόσφατη ανταλλαγή πληγμάτων καθιστά την ειρήνη ιδιαίτερα δύσκολη.

Η συμφωνία αποκλιμάκωσης της 17ης Ιουνίου απέτυχε να αποτελέσει σταθερό μηχανισμό ειρήνης μετά τα νέα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων και βάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε νέους βομβαρδισμούς και κήρυξε τη λήξη της προσωρινής συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει περιορισμένες επιλογές, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ενέχει κινδύνους, ενώ η υποχώρηση ενδέχεται να αποδυναμώσει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει εγκλωβισμένος, καθώς ούτε η στρατιωτική πίεση ούτε η διπλωματία προσφέρουν επί του παρόντος μια ξεκάθαρη διέξοδο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

ΝτόναΣύμφωνα με ανάλυση του Reuters, την οποία υπογράφει ο δημοσιογράφος Matt Spetalnick, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κλείσει το κεφάλαιο του πολέμου με το Ιράν. Μόνο που, όπως σημειώνει το πρακτορείο, αυτό δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί σύντομα. Η τελευταία ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη δείχνει ότι η εκεχειρία τρίζει, οι επιλογές του Αμερικανού προέδρου λιγοστεύουν και το ενδεχόμενο μιας ελεγχόμενης αλλά διαρκούς κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένει πάνω στο τραπέζι.

Ο πόλεμος που δεν κλείνει με μια δήλωση

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει την προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης ως μια μεγάλη αμερικανική επιτυχία. Όμως, όπως επισημαίνει το Reuters, η πραγματικότητα τον υποχρεώνει να κινηθεί σε πολύ πιο δύσκολο έδαφος. Η συμφωνία ή μνημόνιο κατανόησης, που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για εκεχειρία, δεν κατάφερε να μετατραπεί σε σταθερό μηχανισμό ειρήνης.

Η νέα ανάφλεξη ήρθε μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ενώ είχε προηγηθεί αμερικανικός βομβαρδισμός ιρανικών στόχων ως απάντηση σε επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία είχε πλέον τελειώσει και διέταξε νέα πλήγματα.

Οι κακές επιλογές του Λευκού Οίκου

Το πρόβλημα για τον Τραμπ, όπως το περιγράφει το Reuters, είναι ότι δεν έχει μπροστά του καλή επιλογή. Αν κλιμακώσει βαριά, κινδυνεύει να ξαναμπεί σε πλήρη πόλεμο. Αν κάνει πίσω, μπορεί να δώσει στο Ιράν την εντύπωση ότι μπορεί να πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους όποτε θέλει, ειδικά στο πιο ευαίσθητο σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας: τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, Aaron David Miller, λέει στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει τον εαυτό του. Η φράση του είναι χαρακτηριστική: «Trump has put himself in a box». Με άλλα λόγια, ούτε η στρατιωτική πίεση ούτε η διπλωματία φαίνεται να του δίνουν εύκολη έξοδο με καθαρή νίκη. Πίεση από τις εκλογές, την οικονομία.