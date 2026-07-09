Θρησκευτικό μένος και κοινωνικός αναβρασμός επικρατούν στο εσωτερικό του Ιράν όπου οι τελετές για τον θανάτου του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ φτάνουν σήμερα 9/7 στο τέλος τους, καθώς η σορός του θα ενταφιαστεί στην ιερή πόλη Μασχάντ μετά από εξαήμερο λαϊκό προσκύνημα.
Θρησκευτικός φανατισμός και οργή εντός Ιράν
Ακόλουθοι του καθεστώτος και Σίιτες θρησκευόμενοι συρρέουν στους δρόμους και απευθύνουν μηνύματα οργής και μίσους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, κρατώντας πανό και επιγραφές που καλούν στον θάνατο του Αμερικανού Προέδρου.
Ταυτόχρονα, το εσωτερικό μέτωπο της χώρας συνεχίζει να διασπάται, με τις αντιδράσεις απέναντι στην πιο μετριοπαθή πολιτική πτέρυγα να παίρνουν βίαιη τροπή και τον διάδοχο Μοζτάμπα να συνεχίζει να απουσιάζει.
Ριζοσπαστικές ομάδες στράφηκαν με ένταση εναντίον του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, και του επικεφαλής της διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, εκτοξεύοντας ύβρεις, καθώς κρίνουν ως προδοτική πράξη την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ. Για το εξοργισμένο πλήθος, οι διαπραγματεύσεις με τον «Μεγάλο Σατανά» είναι αποδοχή ήττας και αποχώρηση από τις νευραλγικές θέσεις της Τεχεράνης.
Την ίδια ώρα, πέντε μήνες μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την καταστροφή που υπέστη το καταφύγιο του Χαμενεΐ. Το βίντεο δείχνει σωρούς από μπάζα, οροφές που έχουν καταρρεύσει, σπασμένα δοκάρια και κατεστραμμένες πόρτες.
Στα πλάνα φαίνονται συντρίμμια να έχουν καλύψει την αίθουσα «Ιμάμ Χομεϊνί Χουσαινίγια», η οποία βρισκόταν μέσα στο συγκρότημα κατοικιών του ανώτατου ηγέτη και ήταν το σημείο που πραγματοποιούσε συναντήσεις και εκφωνούσε δημόσια κηρύγματα.