Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μπραζίλια ανακάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στην Αργεντινή «λόγω των προσβλητικών δηλώσεων του προέδρου» της χώρας αυτής Χαβιέρ Μιλέι σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής βρισκόταν το Σάββατο στη Βραζιλία και παρέστη στο συνέδριο του Φιλελεύθερου Κόμματος που έδωσε στον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, το χρίσμα για να είναι υποψήφιος για την προεδρία στις επικείμενες εκλογές.

Advertisement

Advertisement

Ο Μιλέι χαρακτήρισε, χωρίς να τους κατονομάσει, «ψεύτη» και «κρατούμενο» τον Λούλα και «καραφλό σκουπίδι» τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.