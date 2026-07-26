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Η 26χρονη έχει χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης μετά τη νίκη της στο «Let's Dance».

Ο πατέρας της, Μπόρις Μπέκερ, περνά αυτή την περίοδο χρόνο με τη σύζυγό του Λίλιαν και τη μικρότερη κόρη τους στη λίμνη Κόμο.

Ο πρώην αθλητής έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά από διαφορετικές σχέσεις και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα με δικαστικές περιπέτειες.

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Η Άννα Ερμάκοβα έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στη Σαρδηνία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα νεαρά μοντέλα της Γερμανίας. Η 26χρονη, κόρη του θρύλου του τένις Μπόρις Μπέκερ και της Ρωσίδας Άνγκελα Ερμάκοβα, απαθανατίστηκε σε πολυτελές σκάφος στα καταγάλανα νερά της Costa Smeralda, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι που ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Μετά από μια πρωινή βουτιά στη θάλασσα, η νικήτρια του γερμανικού «Let’s Dance» έκανε ντους στο κατάστρωμα του σκάφους, εμφανιζόμενη χωρίς μακιγιάζ και με βρεγμένα τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδειξε βόλτες στο Πόρτο Τσέρβο, εξορμήσεις με φίλους και στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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Η Άννα Ερμάκοβα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, αφήνοντας πίσω την ταμπέλα της «κόρης του Μπόρις Μπέκερ». Μετά τη θριαμβευτική νίκη της στο «Let’s Dance» το 2023, ακολούθησαν συνεργασίες στον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της μόδας, ενώ συμμετείχε ως κριτής στο «Das Supertalent» και κυκλοφόρησε τις πρώτες της μουσικές δουλειές.

Boris Becker's model daughter Anna Ermakova shows off her incredible figure in a barely-there bikini as she enjoys Sardinia getaway https://t.co/9cc6mSHN4m July 26, 2026

Την ίδια περίοδο, ο πατέρας της, Μπόρις Μπέκερ, απολαμβάνει τη νέα φάση της προσωπικής του ζωής. Μαζί με τη σύζυγό του, Λίλιαν, με την οποία παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τριήμερη τελετή στο Πορτοφίνο παρουσία περίπου 150 καλεσμένων, περνούν χρόνο με τη μικρότερη κόρη τους, τη μόλις οκτώ μηνών Ζόε, στο πολυτελές Grand Hotel Tremezzo, στη λίμνη Κόμο.

Ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά. Από τον πρώτο του γάμο με την Μπάρμπαρα Φέλτους απέκτησε τους γιους Νόα Γκάμπριελ, που γεννήθηκε το 1994, και Ηλίας Μπαλτάζαρ, που γεννήθηκε το 1999.

Η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν, το 1999, είχε μια σύντομη σχέση με το Ρωσίδα μοντέλο Άνγκελα Ερμάκοβα, έπειτα από συνάντησή τους στο εστιατόριο Nobu του Λονδίνου. Αρχικά αρνήθηκε την πατρότητα της κόρης της, όμως ύστερα από δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αναγνώρισε επίσημα ότι είναι ο πατέρας της Άννας.

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Η ζωή του Μπέκερ σημαδεύτηκε και από σοβαρές δικαστικές περιπέτειες. Το 2002 καταδικάστηκε στη Γερμανία για φοροδιαφυγή και απόπειρα φοροδιαφυγής, ενώ αργότερα αντιμετώπισε και την πολύκροτη υπόθεση της πτώχευσής του στη Βρετανία, η οποία οδήγησε ακόμη και σε φυλάκισή του για αδικήματα που σχετίζονταν με την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Μετά το διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του, το Ολλανδό μοντέλο Σάρλελι «Λίλι» Κέρσενμπεργκ, με την οποία απέκτησε τον γιο τους Αμαντέους το 2010, ο Μπέκερ βρήκε ξανά την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό της Λίλιαν.

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Η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν, το 1999, είχε μια σύντομη σχέση με το Ρωσίδα μοντέλο Άνγκελα Ερμάκοβα, έπειτα από συνάντησή τους στο εστιατόριο Nobu του Λονδίνου. Αρχικά αρνήθηκε την πατρότητα της κόρης της, όμως ύστερα από δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αναγνώρισε επίσημα ότι είναι ο πατέρας της Άννας.

Η ζωή του Μπέκερ σημαδεύτηκε και από σοβαρές δικαστικές περιπέτειες. Το 2002 καταδικάστηκε στη Γερμανία για φοροδιαφυγή και απόπειρα φοροδιαφυγής, ενώ αργότερα αντιμετώπισε και την πολύκροτη υπόθεση της πτώχευσής του στη Βρετανία, η οποία οδήγησε ακόμη και σε φυλάκισή του για αδικήματα που σχετίζονταν με την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

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Μετά το διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του, το Ολλανδό μοντέλο Σάρλελι «Λίλι» Κέρσενμπεργκ, με την οποία απέκτησε τον γιο τους Αμαντέους το 2010, ο Μπέκερ βρήκε ξανά την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό της Λίλιαν.

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