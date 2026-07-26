Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Advertisement

Advertisement

Είχαν προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε διευθέτηση και το 2010, χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία