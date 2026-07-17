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Ο διευθυντής της αποστολής, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, χαρακτήρισε τον εντοπισμό του ιπποδρόμου ως μοναδικό εύρημα, καθώς δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχο μνημείο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Οι νέες ανακαλύψεις αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επιστημόνων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και τον ρόλο της στον αρχαίο κόσμο.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη θέση της Απολλωνίας ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και ανοίγουν νέους δρόμους στην έρευνα για την Κυρηναϊκή.

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Σημαντικά νέα στοιχεία για την ιστορία της αρχαίας Απολλωνίας, στη σημερινή Σούσα της Λιβύης, έφερε στο φως η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη, ανακοινώνοντας μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικές ανακαλύψεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένα θέατρο με θέα στη Μεσόγειο, το οποίο ταυτοποιήθηκε πρόσφατα, καθώς και η επανανακάλυψη ενός ελληνικού ιπποδρόμου και εκτεταμένων ιερών συγκροτημάτων.

Σύμφωνα με το libyareview.com, η αποστολή χαρακτηρίζει τα νέα ευρήματα ως μια σημαντική ερευνητική εξέλιξη, η οποία αναμένεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις των ερευνητών για την ιστορία της Απολλωνίας, τον πολεοδομικό της σχεδιασμό και τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πολιτισμό της αρχαιότητας.

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Ο διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, επισήμανε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος που εντοπίστηκε αποτελεί μοναδικό εύρημα. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο μνημείο ούτε στην Κυρηναϊκή –την ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης– ούτε συνολικά στον μεσογειακό χώρο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανακάλυψη είναι εξαιρετικής σημασίας και ενδέχεται να οδηγήσει τους επιστήμονες σε νέα αξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας, αλλά και της σημασίας που είχε η πόλη στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή δραστηριοποιείται στη Λιβύη εδώ και πολλές δεκαετίες, πραγματοποιώντας ανασκαφικές και ερευνητικές εργασίες στην Απολλωνία-Σούσα, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα τόσο της ελληνικής όσο και της ρωμαϊκής περιόδου. Επικεφαλής της αποστολής βρίσκεται ο Βενσάν Μισέλ από το 2011.

#ألف مبروك الاكتشاف الجديد مدينة سوسة.ابولونيا 🇱🇾

اكتشاف أثري يسجل في رصيد الإرث الثقافي في بلادنا ليبيا 🇱🇾#ملاحظة نقلاً من صفحة Apollonia Heritage And Clutur#سبق إعلامي

اكتشاف أثري استثنائي في أبولونيا

أعلنت البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026… pic.twitter.com/2XRCegPKZ7 — H_mami (@HLamami2) July 16, 2026

Οι φορείς που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα τονίζουν ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Απολλωνίας ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Λιβύης.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το θέατρο, ο ελληνικός ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να ανοίξουν νέους δρόμους στην αρχαιολογική έρευνα, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη της αρχαίας πόλης και την ευρύτερη ιστορία της Κυρηναϊκής.