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Η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να αποκτήσει ένα αντιτορπιλικό 10.000 τόνων και να αναπτύξει μυστικά υποβρύχια όπλα, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ το Σάββατο, εν όψει επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η εφημερίδα Rodong Sinmun, γράφοντας για ναυτική δοκιμή την Πέμπτη που επέβλεψε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε πως διέταξε το ναυτικό να θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία το αντιτορπιλικό Kang Kon και ένα άλλο πλοίο 5.000 τόνων, το Choe Hyon, το συντομότερο δυνατόν. Η εφημερίδα δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

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KCNA via REUTERS

Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα αναφέρεται σε σχέδιο για ναυπήγηση αντιτορπιλικού 10.000 τόνων, είπε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Ινστιτούτου Εθνικής Ενοποίησης της Νότιας Κορέας. Ο Κιμ μπορεί να επιδιώξει να επιδείξει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας εν όψει της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου τη Δευτέρα και την Τρίτη, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, η Πιονγκγιάνγκ πρέπει να ενισχύσει τις ναυτικές της δυνατότητες για να αποτρέψει έναν πυρηνικό πόλεμο, ζητώντας παράλληλα ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, έγραψε η εφημερίδα.

Ο Σι κάνει την πρώτη του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα εδώ και περίπου επτά χρόνια, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με την Πιονγκγιάνγκ.

KCNA via REUTERS

Πριν την ανακοίνωση της επίσκεψης ο Κιμ ζήτησε την Πέμπτη μεγάλη επέκταση του βορειοκορεατικού πυρηνικού οπλοστασίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πλοίου, τον Κιμ συνόδευε η εφηβικής ηλικίας κόρη του, Τζου Άε.

Η Βόρεια Κορέα είχε πει τον Μάιο του 2025 ότι ένα 5.000 τόνων αντιτορπιλικό είχε ανατραπεί μερικώς κατά τη διάρκεια της τελετής καθέλκυσης. Την τελετή επέβλεπε ο Κιμ, που καταδίκασε το συμβάν, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια». Μετά την επισκευή του πλοίου έλαβε χώρα δεύτερη τελετή τον επόμενο μήνα, όπου δόθηκε στο σκάφος το όνομα Kang Kon.

Με πληροφορίες από Reuters