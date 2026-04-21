Το όχημα Curiosity της NASA ανακάλυψε στον Άρη ένα ποικιλόμορφο μείγμα οργανικών μορίων, περιλαμβανομένων χημικών που θεωρούνται δομικά στοιχεία της ζωής στη Γη.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα, που προέρχονται από ένα χημικό πείραμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά σε άλλο πλανήτη, δείχνουν ότι η επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη» μπορεί να συντηρήσει τα είδη μορίων που θα να αποτελούν ίχνη αρχαίας ζωής στον Άρη. Ωστόσο το πείραμα αυτό δεν μπορεί να διακρίνει οργανικές ενώσεις από πιθανή αρχαία ζωή στον «Κόκκινο Πλανήτη» από αυτές που σχηματίζονται από γεωλογικές διαδικασίες ή έχουν φτάσει εκεί μέσω μετεωριτών. Επίσης, για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν κάποια από αυτά τα δείγματα υποδεικνύουν όντως αρχαία ζωή, θα έπρεπε να επιστραφούν στη Γη και να εξεταστούν εδώ.

Της έρευνας ηγήθηκε η Έιμι Γουίλιαμς, Ph.D., καθηγήτρια Γεωλογικών Επιστημών στη Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και επιστήμονας στις αποστολές του Curiosity και του Perseverance. Το Curiosity είχε προσεδαφιστεί στον Άρη το 2012 με αποστολή να βρει στοιχεία τα οποία θα έδειχναν πως ο αρχαίος Άρης είχε συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μικροβιακή ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Το Perseverance προσεδαφίστηκε το 2021 και δική του αποστολή ήταν να βρει ίχνη αρχαίας ζωής που θα μπορούσε να είχε σχηματιστεί.

«Νομίζουμε πως βλέπουμε οργανική ύλη που έχει διατηρηθεί στον Άρη για 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια» είπε η Γουΐλιαμς, που συνέβαλε στο συγκεκριμένο πείραμα. «Είναι πραγματικά χρήσιμο να έχεις στοιχεία για τη διατήρηση αρχαίας οργανικής ύλης, επειδή αυτός είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της κατοικησιμότητας ενός περιβάλλοντος. Και αν θέλουμε να ψάξουμε στοιχεία ζωής με τη μορφή διατηρημένου οργανικού άνθρακα, αυτό δείχνει πως είναι δυνατόν».

Η Γουίλιαμς και άλλοι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στις 21 Απριλίου στο Nature Communications. Μεταξύ των άνω των 20 χημικών που ταυτοποιήθηκαν στο πείραμα, το Curiosity βρήκε ένα αζωτούχο μόριο με δομή παρόμοια με αυτή των προδρόμων DNA – ένα χημικό που δεν είχε ποτέ ξανά εντοπιστεί στον Άρη. Το όχημα επίσης βρήκε βενζοθειοφαίνιο, το οποίο συχνά καταφτάνει σε πλανήτες με μετεωρίτες.

«Το ίδιο υλικό που έχει πέσει στον Άρη από μετεωρίτες είναι αυτό που έχει πέσει και στη Γη, και πιθανότατα παρείχε τα δομικά στοιχεία για τη ζωή όπως την ξέρουμε στον πλανήτη μας» είπε η Γουίλιαμς.

Το Curiosity είχε προσεδαφιστεί στον κρατήρα Gale, που στο παρελθόν ήταν λεκάνη λίμνης, τον Αύγουστο του 2012. Έκανε το πείραμα το 2020 σε ένα τμήμα του κρατήρα πλούσιο σε ορυκτά που δείχνουν ότι παλιά υπήρχε εκεί νερό. Τα ορυκτά αυτά μπορούν να συγκρατήσουν και να διατηρήσουν οργανικά χημικά καλύτερα από άλλα, οπότε και ενδείκνυνται για τέτοιου είδους έρευνες.