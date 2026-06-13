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Στο τελικό στάδιο όσον αφορά στη διαμόρφωση της πρότασης για τη δημιουργία δυνατοτήτων σχεδίασης από ελληνικά χέρια και από «λευκό χαρτί» και την εξ αυτής κατασκευή ενός «εθνικού πλοίου», βρίσκεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης απολογισμού την Τετάρτη.

Όπως είπε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Μάρκος Βασιλικός, εντεταλμένος σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, σχετικά με το εθνικό πλοίο, στην ουσία αποτελεί προσπάθεια να δημιουργηθεί ελληνική ναυπηγική σχεδίαση στον κλάδο εκ του μηδενός, καθώς εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ναυπηγηθεί και πιστοποιηθεί πολεμικό πλοίο από αμιγώς ελληνική σχεδίαση, εκτός από ένα σκάφος ανορθοδόξου πολέμου («Αγήνωρ»), το οποίο έχει ενταχθεί στη δύναμη του ΠΝ.

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Το κύριο ερώτημα, σημείωσε, δεν είναι απλώς πώς σχεδιάζεται ένα μεγαλύτερο πλοίο, αλλά «πώς αποκτάται η αναγκαία τεχνογνωσία, οι διαδικασίες, τα ψηφιακά εργαλεία και οι οργανωτικές δομές για τη μετάβαση από μικρά πολεμικά σκάφη σε ολοένα πιο σύνθετες ναυτικές πλατφόρμες. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η πολυπλοκότητα της σχεδίασης, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της παραγωγής αυξάνεται δυσανάλογα με το μέγεθος και την πυκνότητα ενσωμάτωσης συστημάτων και εξοπλισμού ενός πολεμικού πλοίου, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια εξελικτική προσέγγιση μέσω ενδιάμεσων προγραμμάτων».

Αυτό που έχει διαπιστωθεί, πρόσθεσε, είναι ένα «κατακερματισμένο» τοπίο εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να εμπλακούν με την σχεδίαση ενός τέτοιου πλοίου, μεταξύ των οποίων εταιρείες του χώρου της σχεδίασης μικρών πολεμικών σκαφών, πλοίων αναψυχής, σχεδίασης μετασκευών τμημάτων και μηχανοστασίων εμπορικών πλοίων κ.α. Όπως σημείωσε, επιδιώκεται να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί μια «κρίσιμη μάζα» δυνατοτήτων σχεδίασης με υπερσύγχρονα μέσα, για πλοία που θα επιχειρούν σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάχης. Αναλυτικότερες περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

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Το χρονικό πλαίσιο για το εθνικό πλοίο

Το εγχείρημα του εθνικού πλοίου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη μιας βιομηχανικής βάσης στην Ελλάδα που θα επιτρέπει στο μέλλον, σε έναν βαθμό τουλάχιστον, τον εκσυγχρονισμό/ ενίσχυση του στόλου με εγχώρια μέσα. Αυτό σημαίνει πως, εκ των πραγμάτων, η εκκίνηση θα πρέπει να γίνει από σχετικά μικρού μεγέθους σκάφη: Όπως έχει επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ της HuffPost Greece, o προσανατολισμός είναι προς ένα σκάφος της κατηγορίας της κανονιοφόρου, με τον Δρ. Αθανάσιο Ντόκο, γγ Εθνικής Ασφάλειας, να εκφράζει σε πρόσφατη εκδήλωση την ελπίδα να έρθει η ώρα του εθνικού πλοίου σε μέγεθος περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης, με προοπτικές για ακόμα μεγαλύτερα σκάφη στο μέλλον.

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Σημειώνεται πως επιδίωξη είναι το σκάφος αυτό να χρησιμοποιηθεί και από το Λιμενικό, ενώ αξίζει επίσης να αναφερθεί πως, αν και σχετικά μικρού μεγέθους, οι εξελίξεις στον σύγχρονο πόλεμο δείχνουν πως δεν αποκλείονται οι μεγάλες δυνατότητες.

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Ο στόχος την παρούσα στιγμή είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας- το «capacity» που υπάρχει- ώστε να διαπιστωθεί τι μπορεί να φτιαχτεί με βάση αυτές. Από εκεί και πέρα, μετά τη σχετική εισήγηση θα πρέπει να ακολουθήσει επεξεργασία από τα επιτελεία, να δοθεί έγκριση από την πολιτεία, να δοθούν τα σχετικά specifications κ.α.

Συνοψίζοντας, με βάση διεθνείς εμπειρίες, από τη στιγμή που θα ληφθεί η σχετική απόφαση από την πολιτεία μέχρι να υπάρχει τελικό προϊόν, εκτιμάται (χονδρικά) ότι το διάστημα που θα μεσολαβήσει κινείται γύρω στα 6-7 χρόνια- εν ολίγοις, από τη στιγμή της απόφασης της πολιτείας, μέσα σε 6-7 χρόνια (θεωρείται ότι) μπορεί να υπάρχει το πρώτο πλοίο, μαζί με τα όπλα, τους αισθητήρες, τα ηλεκτρονικά του κλπ. Από εκεί και πέρα, τα χρονικά διαστήματα θα βελτιστοποιούνται, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και παραγωγής, μεγαλύτερων μονάδων, καθώς θα έχουν τεθεί οι βάσεις και θα έχουν αντιμετωπιστεί «παιδικές ασθένειες» που αναπόφευκτα προκύπτουν σε τέτοια εγχειρήματα.

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