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Τρία ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης καινοτομίας, έξι έργα σε εξέλιξη και έξι νέα έργα για εκκίνηση τον Ιούνιο 2026 περιλαμβάνονται μεταξύ των πεπραγμένων του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που παρουσιάστηκαν στην ετήσια εκδήλωση απολογισμού την Τετάρτη.

Αναλυτικότερα, το ΕΛΚΑΚ διοργάνωσε την επίσημη εκδήλωση εταιρικού απολογισμού,

«Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ: Απολογισμός – Αποτελέσματα – Στρατηγική Προοπτική», παρουσιάζοντας τη δυναμική πορεία της εταιρείας, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα στρατηγικά βήματα για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, ενώ παρευρέθηκαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ανώτατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας, επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη του οικοσυστήματος τεχνολογίας, άμυνας και καινοτομίας.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αποκαλύφθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας ενώ ο διευθύνων σύμβουλος και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του ΕΛΚΑΚ, κ. Μάρκος Βασιλικός, κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου και κα Τζώρτζια Πρασίνου, παρουσίασαν τα βασικά αποτελέσματα της πρώτης διετίας του ΕΛΚΑΚ, αποτυπώνοντας τη μετάβαση από τη θεσμική συγκρότηση στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Την παρουσίαση πλαισίωσαν παρεμβάσεις του General Nicolas Cordier-Lallouet, Deputy Director της Agence de l’innovation de défense, του Dr. Ari Kristinn Jónsson, Προέδρου του NATO Innovation Fund, και του Δρ. Γεωργίου Τρουλλινού, Διευθύνοντος Συμβούλου της Intracom Defense.

«Σε δύο χρόνια, το ΕΛΚΑΚ απέδειξε ότι η ελληνική αμυντική καινοτομία μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα, προσανατολισμό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η αποστολή μας δεν είναι απλώς να χρηματοδοτούμε ιδέες, αλλά να δημιουργούμε τη διαδρομή μέσα από την οποία η τεχνολογία δοκιμάζεται, ωριμάζει και φτάνει εκεί όπου έχει πραγματική αξία: στις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και στην ανάπτυξη μιας πιο ισχυρής, εξωστρεφούς αμυντικής βιομηχανικής βάσης», δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, κ. Παντελής Τζωρτζάκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο General Nicolas Cordier-Lallouet και ο κ. Τζωρτζάκης προανήγγειλαν την προετοιμασία διακρατικής αναπτυξιακής δράσης καινοτομίας μεταξύ του ΕΛΚΑΚ και της γαλλικής Agence de l’innovation de défense, με ορίζοντα εκκίνησης τις αρχές του 2027. Η δράση εξετάζεται να εστιάσει σε ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας και ναυτικής άμυνας, καθώς και σε δυνατότητες multi-domain teaming.

Έργα Ε&Α αμυντικής καινοτομίας

Aπό την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του, το ΕΛΚΑΚ έχει ενεργοποιήσει κάθε μέρος του οικοσυστήματος σε εθνικά αναπτυξιακά έργα — Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατιωτικές Σχολές, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ιδιωτικές εταιρείες.

Τρία έργα ανάπτυξης καινοτομίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσα από τα εργαλεία του ΕΛΚΑΚ και κρίνονται έτοιμα για επιχειρησιακή ένταξη από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αξιοποιώντας δυνατότητες του ΚΕΤΑΚ και της ΕΑΒ.

Έξι αναπτυξιακά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Έως το τέλος του 2026 προβλέπεται να έχουν παραδοθεί συνολικά έξι συστήματα έτοιμα για επιχειρησιακή ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις από τους οικονομικούς φορείς-αναδόχους των σχετικών έργων

Τρία νέα έργα Ε&Α εκκινούν εντός Ιουνίου βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγραμματικού Ορίζοντα 2025 και επιχειρησιακού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα του InnovationChallenge που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 28Digital (προηγουμένως EIT Digital), και αφορούσε την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναγνώρισης και εκτίμησης ζημιών σε στρατιωτικές και κρίσιμες υποδομές, για αξιόπιστη διαχείριση κατάστασης, ανθεκτική μεταφορική ικανότητα και ταχεία λήψη απόφασης. Το ΕΛΚΑΚ ενεργοποιεί για πρώτη φορά τη δυνατότητα επακόλουθης αναπτυξιακής δράσης τεχνολογικής λύσης φορέων που διακρίθηκαν σε σχετική δράση καινοτομίας (Innovation Challenge).

Επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Το ΕΛΚΑΚ, το Εθνικό Σημείο Επαφής για το EDF, έχει υποστηρίξει τη συμμετοχή ελληνικών οντοτήτων στα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα του EDF, με το 61% των εγκεκριμένων προτάσεων να φέρει ελληνική συμμετοχή. Τα έργα υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν στη χώρα έως και τριπλάσια αξία σε σχέση με την εθνική συμμετοχή.

Έρευνα και εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής. Τα ΑΣΕΙ έχουν αναλάβει έξι ερευνητικά έργα για λογαριασμό του ΕΛΚΑΚ, συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των οποίων χρηματοδοτούνται δώδεκα διδακτορικά για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς – με πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚ, διεξάγεται για πρώτη φορά στη χώρα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του MIT για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σχετικά με τη θαλάσσια ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα.

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά επενδυτικά εργαλεία: Η συνεργασία με την BPI-France εξασφαλίζει πρόσβαση του ελληνικού οικοσυστήματος στην ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, EuroQuity. Η πρωτοβουλία πλαισιώνει μια από τις πιο πετυχημένες δράσεις του ΕΛΚΑΚ έως σήμερα, το Pitch Arena, όπου άνω των 55 νέων επιχειρήσεων έχουν αναζητήσει >100 εκ. ευρώ εντός του 2026.

A Dual Use Nation: Startups του αμυντικού οικοσυστήματος

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το ΕΛΚΑΚ ανακοίνωσε την έκθεση «ADualUseNation: Startups», μια πρωτογενή αποτύπωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων διττής χρήσης και των προοπτικών τους. Η έρευνα του ΕΛΚΑΚ, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Endeavor Greece, αναδεικνύει τρεις βασικές τάσεις για την επόμενη ημέρα του οικοσυστήματος:

Η διττή χρήση αποτελεί πλέον κυρίαρχη στρατηγική. Το 76% των startups αυτοπροσδιορίζεται ως dual-use, αναπτύσσοντας λύσεις που δεν περιορίζονται στον αμυντικό τομέα, αλλά διαθέτουν προοπτική ευρύτερης εμπορικής και τεχνολογικής κλιμάκωσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε πεδίο εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το 63% των startups που συμμετείχαν στην έρευνα αναπτύσσει λύσεις ΤΝ, ενώ το 49% θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην άμυνα μέσα από την αξιοποίηση της ΤΝ. Ρομποτική και αυτόνομα συστήματα καταγράφονται επίσης ως τεχνολογίες υψηλού ενδιαφέροντος.

Ο οδικός χάρτης του οικοσυστήματος μετατοπίζεται από επιμέρους λύσεις σε πλατφόρμες και ολοκληρωμένα συστήματα. Παρότι σήμερα η δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως σε μη επανδρωμένα συστήματα, C-UAS και αισθητήρες, η μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή εντοπίζεται στις πλατφόρμες και τα ολοκληρωμένα συστήματα, όπου η συμμετοχή των startups προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η μετατόπιση αυτή δείχνει ότι το οικοσύστημα ωριμάζει από επιμέρους τεχνολογικές λύσεις προς συστήματα με μεγαλύτερη επιχειρησιακή, βιομηχανική και εξαγωγική αξία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έρευνα δείχνει ότι το βασικό εμπόδιο για τις ελληνικές dual-use startups δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά η δυσκολία μετάβασης από την ανάπτυξη στην επιχειρησιακή αξιοποίηση. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών προμηθειών (73%), η περιορισμένη πρόσβαση στον τελικό χρήστη (65%) και η ανάγκη για περισσότερους μηχανισμούς δοκιμών (59%) δείχνουν ότι το οικοσύστημα χρειάζεται όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά σαφείς διαδρομές ωρίμανσης, δοκιμής και υιοθέτησης. Σε αυτό το κενό παρεμβαίνει το ΕΛΚΑΚ, δημιουργώντας εργαλεία που συνδέουν την καινοτομία με την επιχειρησιακή ανάγκη: χρηματοδοτικά σχήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε προμήθεια, δράσεις απευθείας διασύνδεσης με τον τελικό χρήστη και συμμετοχή οικονομικών φορέων σε στρατιωτικές ασκήσεις, όπου οι λύσεις ενσωματώνονται σε πραγματικά σενάρια και δεν περιορίζονται σε απλή επίδειξη. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΛΚΑΚ επιχειρεί να μετατρέψει το οικοσύστημα από δίκτυο τεχνολογικής προσφοράς σε μηχανισμό επιχειρησιακής απορρόφησης.

Το ελληνικό οικοσύστημα dual-use διαθέτει ισχυρή τεχνολογική δυναμική και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο κενό μεταξύ πρόθεσης και πράξης. Ενώ το 84% των startups σχεδιάζει άντληση κεφαλαίων μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, μόλις το 25% των VCs επενδύει ενεργά σήμερα. Το χάσμα αυτό είναι εντονότερο στο pre-seed και seed στάδιο, όπου οι startups χρειάζονται υπομονετικό κεφάλαιο, πρόσβαση σε στρατηγικές συνεργασίες και αξιόπιστα σήματα αγοράς για να περάσουν από την τεχνολογική ανάπτυξη στην κλιμάκωση. Ο πραγματικός ανασταλτικός παράγοντας δεν είναι η απουσία καινοτομίας, αλλά το λεγόμενο «Procurement Wall»: η έλλειψη σαφούς διαδρομής που να συνδέει την επιτυχή ανάπτυξη και επιχειρησιακή αξιολόγηση μιας λύσης με την επόμενη φάση προμήθειας ή εμπορικής αξιοποίησης.

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ ως καταλύτη: όχι μόνο ως χρηματοδότη ή συνεπενδυτή, αλλά ως θεσμικού μηχανισμού που μπορεί να μειώσει το αντιλαμβανόμενο ρίσκο, να δημιουργήσει αξιόπιστο σήμα αγοράς και να βοηθήσει τις ελληνικές startups να μεταβούν από τεχνολογικά υποσχόμενες λύσεις σε κλιμακούμενες πλατφόρμες με πραγματική αμυντική, συστημική και εξαγωγική δυναμική.