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«Η τεχνολογία είναι το μεγάλο μας αβαντάζ. Είναι μέγας εξομοιωτής των πάντων…για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον μεγάλο εξομοιωτή που έχει σαν καύσιμη ύλη τα εκπληκτικά ελληνικά μυαλά, πρέπει να κόψουμε όλες αυτές τις κόκκινες λωρίδες, “red tape” τα λένε οι Αγγλοσάξονες, τα κόκκινα εμπόδια, τις λωρίδες τις κόκκινες που δεν αφήνουν να τρέξουμε» δήλωσε, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην εκδήλωση εταιρικού απολογισμού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ).

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με την παρουσίαση του εταιρικού απολογισμού των δύο ετών λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) από τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Παντελή Τζωρτζάκη. Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της Κυβέρνησης Θάνος Ντόκος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της ΕΑΒ Αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο Αντιναύαρχος ε.α. και πρώην Πρόεδρος του ΕΛΚΑΚ Παναγιώτης Λυμπέρης, επίτιμοι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Πρέσβεις και μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών, Ακόλουθοι Άμυνας, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας.

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Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως το ΕΛΚΑΚ «είναι “παιδί” της ανάγκης, της μεγάλης ανάγκης. Και καλείται στην πραγματικότητα να επιλύσει δύο τεράστια προβλήματα για την πατρίδα μας.

Το πρώτο πρόβλημα είναι να συνδέσει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα καινοτομίας της Πατρίδας μας, το οποίο έπρεπε όμως να το καταγράψει, να το συνθέσει, να το βοηθήσει να μετακινηθεί από ένα αποκομμένο “συστηματάκι” μικρών επιχειρήσεων δεξιά και αριστερά ή επιχειρήσεων που στην πραγματικότητα η τεχνογνωσία τους είναι αυτό που παλιά λεγόταν αντισταθμιστικά ωφελήματα… και να διδαχθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της καινούργιας επίσης Διεύθυνσης Καινοτομίας, όχι να ζητάνε πράγματα, αλλά να θέτουν ερωτήματα. “Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τάδε πρόβλημα;”». Η δεύτερη ανάγκη, πρόσθεσε, είναι πώς βελτιώνουμε το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών.

Το ΕΛΚΑΚ, σημείωσε, λειτουργεί ως ένας φορέας που διορθώνει την έλλειψη της αγοράς: «Το “market failure” είναι ότι το τραπεζικό σύστημα δεν έχει καμία διάθεση, καμία πρόθεση – και για να είμαι ειλικρινής-, καμία δυνατότητα να ενισχύσει αυτές τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ιδέες, που όμως προέρχονται από -τις περισσότερες περιπτώσεις- εξαιρετικά και τολμώ να πω σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλοφυή μυαλά. Ανθρώπων όμως που δεν είναι τραπεζικά επιλέξιμοι, συνήθως είναι νέα παιδιά…αυτό έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ, και να δημιουργήσει προϊόντα που εξυπηρετούν την επιχειρησιακή ανάγκη ενός διαφορετικού συστήματος Ενόπλων Δυνάμεων που έχει μάθει να ρωτάει, και όχι να ζητάει. Και από την άλλη, να δημιουργήσει εξαγώγιμα προϊόντα για την ελληνική οικονομία και να ελαττώσει τα εισαγώγιμα στην ελληνική οικονομία. Διότι ακούστηκε πριν από τον Παντελή [Τζωρτζάκη], το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της χώρας παραμένει παθητικό».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «πρέπει να εξελιχθούμε, πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αυτή, λοιπόν, την ανάγκη έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ». Συνεχίζοντας, σημείωσε πως «αυτό το “παιδί” της ανάγκης να συμφωνήσουμε ότι περπάτησε και να συμφωνήσουμε ότι μίλησε. Αλλά εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε και κάτι άλλο. Ότι ήρθε η ώρα να τρέξει, να τρέξει. Γιατί να τρέξει; Να τρέξει διότι ο χρόνος που οι διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο χρειάζονται είναι ευρύτερες χρονικά από το χρόνο εξέλιξης της καινοτομίας. Να σας το πω με ένα παράδειγμα: Προκηρύσσουμε επί τη βάσει επιχειρησιακών αναγκών, να μας δώσει το σύστημα καινοτομίας ένα αυτόνομο σκάφος στη θάλασσα, τηλεκατευθυνόμενο, το οποίο μπορεί είτε να ανιχνεύσει με κάμερα είτε να στοχοποιήσει και να προσβάλει με εκρηκτικά και ραντάρ. Μέχρι να παραλάβουμε το πρωτότυπο, η καινοτομία έχει φτάσει στα αυτόνομα κινούμενα με Τεχνητή Νοημοσύνη και χωρίς τηλεκατεύθυνση. Άρα, εμείς θα παραλάβουμε περίπου μετά από 18 μήνες κάτι που πια η τεχνολογία το έχει ξεπεράσει.Πρέπει λοιπόν να συντμήσουμε τους χρόνους, να τους συντμήσουμε πάρα πολύ. Και το επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι παρεμπιπτόντως το χειρότερο για να γίνει αυτή η δουλειά, θα εξηγήσω γιατί, θα ζητήσω από τα Κόμματα τις σκέψεις τους και τις προτάσεις τους για τις απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά».

Το ΕΛΚΑΚ, ανέφερε ο κ. Δένδιας, «είναι το εργαλείο για να κινητροδοτήσει την καινοτομία στη χώρα…μην περιμένουμε να τα αγοράσουμε. Μπορούμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να μας δώσουν κάποια πράγματα, αλλά αν δεν έχουμε δική μας “sovereignty” στους “core” κώδικες, πατρίδα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη, πραγματικά ανεξάρτητη και ισχυρή».

Στη συνέχεια ανέφερε πως έχει αποφασίσει να δημιουργηθεί μια Επιτροπή, ένα Συμβούλιο “mentoring”, το οποίο «θα βοηθάει αυτές τις εταιρείες που έχουν την καλοσύνη και τα ερευνητικά κέντρα, και διδακτορικά, και τους ανθρώπους, και τους υπαλλήλους, και τους στρατιωτικούς που δουλεύουν για το ΕΛΚΑΚ, με το να τους ανοίγει «παράθυρα» θεώρησης, θέασης των νέων πραγμάτων. Και αυτό το “mentoring committee” να αποτελείται από Έλληνες καθηγητές και ερευνητές, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, πολύ καλά και προσεκτικά επιλεγμένους».

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε «πολύ υπερήφανος, για το ΕΛΚΑΚ, όπως είμαι και πολύ υπερήφανος για την «Ατζέντα 2030» και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».