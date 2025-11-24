Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Ψηφιακό Βοηθό, το μεσημέρι της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΕΣΥ και του υπουργείου με μεγάλη αμερικανική εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων ανά τη χώρα, προκειμένου να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα οι προσερχόμενοι ασθενείς.

Στον τομέα της Υγείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει μεγάλη εφαρμογή και θέλουμε η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την είσοδο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που ξεκινάει τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου.

Ο νέος ψηφιακός μηχανισμός θα δίνει στους πολίτες εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υγείας, όπως συνταγές, προγραμματισμένα ραντεβού, προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς, προσφέροντας μια πιο οργανωμένη και άμεση ενημέρωση για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.