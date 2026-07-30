Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια νεαρή γυναίκα λιποθύμησε και τραυματίστηκε στο Σπήλαιο του Διρού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη κοπέλα.

Εκπλήξεις προκάλεσε στους παρευρισκόμενους το γεγονός ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου ήταν ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης.

Ο διακεκριμένος γιατρός εξέτασε τη γυναίκα και ανέλαβε προσωπικά τη μεταφορά της, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις προσωπικού στις απομακρυσμένες περιοχές.

Η πράξη του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς ο ίδιος επέλεξε να εκτελέσει χρέη οδηγού για να διασφαλίσει την έγκαιρη περίθαλψη της ασθενούς.

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Μερικές φορές μια εικόνα αξίζει περισσότερο από δεκάδες βραβεία. Και η εικόνα που αντίκρισαν δεκάδες επισκέπτες έξω από το Σπήλαιο του Διρού θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους για πολλά χρόνια.

Μια νεαρή γυναίκα γλίστρησε στα σκαλοπάτια, χτύπησε στο πρόσωπο και, στην προσπάθειά της να σηκωθεί, λιποθύμησε και κατέρρευσε ξανά. Αμέσως επικράτησε αναστάτωση. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι δημιούργησαν σκιά με πετσέτες, της έδιναν νερό και προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν μέχρι να φτάσει βοήθεια.

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Ένας πολίτης τηλεφώνησε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Η απάντηση ήταν καθησυχαστική: «Σε επτά λεπτά το ασθενοφόρο θα είναι εκεί». Και πράγματι, έφτασε σχεδόν αμέσως.

Η μεγάλη έκπληξη

Οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο. Ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στηθοσκόπιο στον λαιμό.

Κατέβηκε, εξέτασε τη νεαρή γυναίκα με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο, διαπίστωσε ότι η κατάστασή της ήταν σταθερή και βοήθησε στη μεταφορά της στο ασθενοφόρο.

Και τότε συνέβη κάτι που άφησε όλους άφωνους.

Ο ίδιος άνθρωπος που μόλις είχε εξετάσει την τραυματισμένη γυναίκα κάθισε ξανά στη θέση του οδηγού και οδήγησε ο ίδιος το ασθενοφόρο προς το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Ήταν ο γιατρός του Κ.Υ. που δεν δίστασε να πιάσει το τιμόνι για να σώσει μια ζωή.

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«Ο γιατρός οδηγεί το ασθενοφόρο;»

Η απορία ακούστηκε σχεδόν ταυτόχρονα από πολλούς.

«Ναι», ήταν η απάντηση.

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«Είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.»

Και τότε οι περισσότεροι συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος που κρατούσε το τιμόνι δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε γιατρός.

Ο Ανάργυρος Μαριόλης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της οικογενειακής ιατρικής διεθνώς. Το 2019 αναδείχθηκε κορυφαίος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, το 2021 η Παγκόσμια Οργάνωση Οικογενειακών Γιατρών (WONCA) τον τίμησε ως κορυφαίο οικογενειακό γιατρό στον κόσμο, ενώ έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών για τη συνολική προσφορά του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

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Η ανάρτηση που συγκίνησε το διαδίκτυο

Ο αυτόπτης μάρτυρας που δημοσιοποίησε το περιστατικό έγραψε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως «η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα».

Δεν είναι η πρώτη φορά

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Όσοι γνωρίζουν τον Ανάργυρο Μαριόλη λένε ότι αυτή η εικόνα δεν τους εξέπληξε. Εδώ και χρόνια έχει ταυτίσει την επιστημονική του πορεία με τη Μάνη, επιμένοντας ότι η ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να φτάνει μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της ελληνικής περιφέρειας.

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Το περιστατικό ανέδειξε όμως και μια άλλη πραγματικότητα: σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας οι γιατροί αναγκάζονται καθημερινά να ξεπερνούν τα στενά όρια της ειδικότητάς τους, καλύπτοντας ελλείψεις προσωπικού και αναλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους, από γιατρούς μέχρι διασώστες και, όταν χρειάζεται, ακόμη και οδηγούς ασθενοφόρων.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο βραβείο του Ανάργυρου Μαριόλη: ότι την ώρα της ανάγκης δεν σκέφτηκε ούτε τους τίτλους ούτε τις διεθνείς διακρίσεις του. Σκέφτηκε μόνο τον άνθρωπο που τον περίμενε για βοήθεια.

Η συγκινητική αποκαλυπτική ανάρτηση

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Στο Facebook ανέβηκε με μια συγκινητική περιγραφή, η εξιστόρηση της όλης υπόθεσης από τον κ.Δημήτριο Μπουρλίβα, προσωπικότητα με πολλές διακρίσεις στον χώρο της Υγείας, σ αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού. Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;

Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.

Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρωτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.

Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.

Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:

“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.

Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.

Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.

Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα»