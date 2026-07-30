Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Μετά το πέρας της προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Advertisement

Advertisement

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Κατηγορία Ποσό επιδόματος Φοίτηση σε Αττική ή Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 1.500 ευρώ Φοίτηση σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης 2.000 ευρώ Συγκατοίκηση όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία Έως 2.500 ευρώ

Τα τελικά ποσά εξαρτώνται από τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία και την κατηγορία του δικαιούχου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

να σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειάς τους,

να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια,

να μην έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης που ορίζει ο νόμος,

να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους (η προϋπόθεση δεν ισχύει για τους πρωτοετείς),

να μην διαμένουν σε φοιτητική εστία ή να τους παρέχεται δωρεάν στέγαση από το ίδρυμα.





Τι πρέπει να κάνουν μέχρι αύριο

Βήμα Ενέργεια 1 Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς TAXISnet 2 Συμπλήρωση και έλεγχος όλων των στοιχείων 3 Επιβεβαίωση των στοιχείων της μίσθωσης κατοικίας 4 Οριστική υποβολή της αίτησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας 5 Αποθήκευση ή εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ενισχύσεις για τις οικογένειες που καλούνται να καλύψουν το αυξημένο κόστος στέγασης των παιδιών τους. Για το 2026 η συνολική χρηματοδότηση του μέτρου ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το τελικό ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγκεκριμένων αιτήσεων.