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Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Μετά το πέρας της προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

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Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

ΚατηγορίαΠοσό επιδόματος
Φοίτηση σε Αττική ή Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης1.500 ευρώ
Φοίτηση σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης2.000 ευρώ
Συγκατοίκηση όπου προβλέπεται από τη νομοθεσίαΈως 2.500 ευρώ

Τα τελικά ποσά εξαρτώνται από τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία και την κατηγορία του δικαιούχου. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

  • να σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειάς τους,
  • να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια,
  • να μην έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης που ορίζει ο νόμος,
  • να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους (η προϋπόθεση δεν ισχύει για τους πρωτοετείς),
  • να μην διαμένουν σε φοιτητική εστία ή να τους παρέχεται δωρεάν στέγαση από το ίδρυμα.  

Τι πρέπει να κάνουν μέχρι αύριο

ΒήμαΕνέργεια
1Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς TAXISnet
2Συμπλήρωση και έλεγχος όλων των στοιχείων
3Επιβεβαίωση των στοιχείων της μίσθωσης κατοικίας
4Οριστική υποβολή της αίτησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας
5Αποθήκευση ή εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ενισχύσεις για τις οικογένειες που καλούνται να καλύψουν το αυξημένο κόστος στέγασης των παιδιών τους. Για το 2026 η συνολική χρηματοδότηση του μέτρου ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το τελικό ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγκεκριμένων αιτήσεων. 