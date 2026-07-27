Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα επιστρέφει στην πολιτική ατζέντα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές πιέσεις και αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Οι επαγγελματίες καταγράφουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, γραφειοκρατία και έντονο διεθνή ανταγωνισμό που περιορίζουν την ανάπτυξή τους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε για νέες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ ανακοίνωσε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κατέθεσε προτάσεις για τη δημιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για επενδυτικά προγράμματα, η αγορά αναμένει συγκεκριμένα μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

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Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν υπό ισχυρή οικονομική πίεση. Παρά τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε επενδύσεις και ανάπτυξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη δει στην πράξη τα οφέλη αυτής της πορείας.

Οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η συζήτηση για ουσιαστική στήριξη έρχεται με σημαντική καθυστέρηση, καθώς τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια αλληλουχία κρίσεων, πανδημία, ενεργειακή κρίση, υψηλό πληθωρισμό, αύξηση του κόστους δανεισμού και, πλέον, νέες γεωπολιτικές αναταράξεις που απειλούν να αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

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Τα βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα

Δύσκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό , με αυστηρά κριτήρια και υψηλό κόστος χρηματοδότησης.

, με αυστηρά κριτήρια και υψηλό κόστος χρηματοδότησης. Αυξημένο ενεργειακό κόστος , που συνεχίζει να πιέζει ιδιαίτερα τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

, που συνεχίζει να πιέζει ιδιαίτερα τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υψηλό λειτουργικό κόστος , από ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές και μεταφορές μέχρι τις ψηφιακές υποχρεώσεις.

, από ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές και μεταφορές μέχρι τις ψηφιακές υποχρεώσεις. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού , που περιορίζει την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων.

, που περιορίζει την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων. Έντονος διεθνής ανταγωνισμός , ιδιαίτερα από μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

, ιδιαίτερα από μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Γραφειοκρατία και αργές διαδικασίες , τόσο στις αδειοδοτήσεις όσο και στην ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα.

, τόσο στις αδειοδοτήσεις όσο και στην ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα. Αβεβαιότητα για τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία δημιουργούν φόβους για νέο κύμα αυξήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγορά αναμένει συγκεκριμένα μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους ζωής. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας ενδέχεται να συνοδευτεί από νέες πληθωριστικές πιέσεις. Υπενθύμισε ακόμη τη στήριξη των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και ανακοίνωσε ότι από το τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα διατροφής, οικιακής χρήσης και προσωπικής υγιεινής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Μπρατάκο. Το ΕΒΕΑ κατέθεσε τις προτάσεις του ενόψει της ΔΕΘ, με έμφαση στη δημιουργία ενός πιο σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι 270 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει επενδυτικά σχέδια στον δεύτερο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ μέσα στο 2026 προβλέπεται να εγκριθούν επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, τις μεγάλες επενδύσεις και τις παραμεθόριες περιοχές. Το ζητούμενο, ωστόσο, για την αγορά παραμένει αν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα μεταφραστούν σε άμεσα και ουσιαστικά μέτρα που θα φτάσουν και στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.