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Το τέλος του Ιουλίου εξελίσσεται και φέτος στη δυσκολότερη περίοδο του φορολογικού ημερολογίου, καθώς έως την Παρασκευή οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν τα 8,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση σε οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ή η εφάπαξ εξόφλησή του με έκπτωση, η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ που αποδίδουν οι επιχειρήσεις, οι παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εισφορές και μια σειρά ακόμη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που συγκεντρώνονται στο τέλος του μήνα.

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Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο λογαριασμός του φόρου εισοδήματος. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαθαριστεί περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις, με πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους να λαμβάνουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος πρόσθετος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό διαμορφώνεται περίπου στα 2.000 ευρώ.

Για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, υπάρχουν δύο βασικές εναλλακτικές. Η πρώτη είναι η εξόφληση με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις, εφόσον το επιτρέπει η τράπεζα. Η δεύτερη είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, η οποία μπορεί να προσφέρει έως 24 έντοκες δόσεις για τις φορολογικές οφειλές. (Υπάρχει και η λύση του Εξωδικαστικού Μηχανικού για οφειλές από 5000€ και άνω. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ).

Η μεγάλη συγκέντρωση υποχρεώσεων μέσα σε λίγες ημέρες εξηγεί γιατί ο Ιούλιος αποτελεί διαχρονικά τον πιο απαιτητικό μήνα για τα δημόσια έσοδα. Παράλληλα, η ισχυρή πορεία των φορολογικών εισπράξεων ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό και δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.